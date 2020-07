Farvel Adressa!

- Det ser ut til at frykten for å bli tatt er det mest effektive for å få folk til å redusere farten

Jeg anser meg selv som en relativt samfunnsinteressert person med mange interesser. Av og til spør jeg meg selv i hvilken grad Adressa bringer nyhetsstoff som er relevant for meg.

Dette innlegget skrev jeg på min facebookside for noen år siden:

«Egentlig hadde det vært naturlig å bli litt småforbannet og irritert, men etter hvert har jeg kommet til at det bare er komisk. Jeg tenker på at det rett utenfor vinduene til Adressa har vært arrangert en musikkfestival; en festival med internasjonalt ry og besøk av verdenskjente artister. Jeg tenker selvfølgelig på Trondheim Kammermusikkfestival. I løpet av uken fant jeg ikke en eneste omtale, anmeldelse eller noe intervju. Som sagt – direkte komisk. Og latterlig. Men det finnes en måte å vekke Adressas interesse på: Neste år kan festivalledelsen sende en melding til Adressa om at en rosenborgspiller kommer for å urinere på et moldebanner etter konserten. Det vil ikke trekke publikum, men det vil sikre at avisen sender fotograf og journalist.»

Jeg vil også nevne at det hver torsdag i sesongen fremføres orkestermusikk av europeisk toppklasse i Olavshallen uten at Adressa finner det umaken verdt å anmelde konsertene.

Det er ikke til å stikke under en stol at jeg også er idrettsinteressert. Det gjør at jeg gjerne vil vite om hva som foregår rundt om i breddeklubbene – Strindheim, Kolstad, Nardo, Byåsen osv, både innen fotball, friidrett og andre idrettsgrener. Ranheim trenger jeg personlig ikke å lese om.

Hva som rører seg i Ranheim får jeg vite gjennom daglige samtaler i bygda. Men hva som skjer rundt om i de andre klubbene i Trondheim får jeg ikke vite noe om. Ingen ting! I stedet fylles jeg med graut fra avisens lokalredaksjon på Lerkendal. Jeg sier som skalden Halle, som ble tvunget til å spise uhorvelige mengder graut av Harald Hardråde: Drep meg, Herre Konge, men ikkje med graut!

Som sagt, det gjør ikke meg noe at Adressa ikke var interessert i Ranheims hjemmekamp i forrige uke. Jeg så jo kampen med egne øyne (og med hjertet i halsen). Men på samme måte som jeg er interessert i ovennevnte klubber, kanskje andre kunne være interessert i en kamp hvor de største fotballtalentene i Trøndelag var i aksjon? I stedet brukte Adressa to og en halv(!) side på å fortelle at Ola Bye Rise er kåret til Trøndelags 21. beste idrettsutøver gjennom alle tider. En absolutt kompetent mann, som også har vært trener i Ranheim. Men ærlig talt!

Adresseavisen synes det holder å kopiere NTBs referat som sendes ut likelydende til alle aviser i landet. Dessverre skriver ikke NTB noe om hverken Strindheim eller Kolstad eller andre klubber i nærmiljøet mitt. Jeg abonnerer også på Nidaros - og hvor mange lokalaviser trenger man egentlig å lese? (Jeg abonnerer tross alt på tre riksaviser pluss Tidens Krav i Kristiansund).

