Demonstrasjoner i Ila?

Mor siktet for drap på sine to barn i Lørenskog-saken

Mor siktet for drap på sine to barn i Lørenskog

Saken oppdateres.

Forleden var det en ilaboer som, etter mitt skjønn med rette, irriterte seg over at varaordføreren ønsket at demonstrasjonstog skulle gå i Ila dersom det dreide seg om et emne som hun mislikte, i hvert fall dersom det dreide seg om rasisme i en eller annen form.

Les også debattinnlegget: Varaordfører Mona Berger (SV) bør trekke seg

Jeg har for min del for lengst sluttet å forundre meg over politikernes mange og dels forunderlige påfunn. Jeg nøyer meg med å registrere dem.

I den siste demonstrasjonen, den som skapte unødvendig bråk på Torvet, deltok ifølge avisa to personer – den ene bar flagg og den andre hadde mikrofon. Det er altså en helt latterlig forestilling, og den hadde fortsatt vært latterlig om det hadde vært noen flere med. Vi andre bør la dem gjøre seg til latter og nøye oss med det – vi behøver ikke gi dem ekstra PR. Det er jo nettopp det de ønsker, og de lykkes hver eneste gang.

Les også: Frihet - for hvem?

Om noen vil demonstrere sin dumhet for all verden så er det helt greit for meg, bare de ikke skader noen eller lager unødig støy.

Om noen av oss andre synes at vi absolutt må møte opp ved disse merkverdige forestillingene, så bør vi gjøre som de gjorde i Brumunddal: Snu ryggen til. Det virker bra og setter det hele mer på plass.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter