Uten nettilgang stopper Norge

12. mars ble verden snudd på hodet. Regjeringen iverksatte de sterkeste og mest inngripende tiltakene i fredstid. Skoler og barnehager ble stengt, det ble innført reiseforbud og bedriftene ba de ansatte holde seg på hjemmekontor så sant det var mulig.

Vi hentet skjermer og kontorstoler og installerte oss som best vi kunne for å jobbe hjemmefra. I et imponerende tempo omstilte vi oss til hjemmeundervisning og digital samhandling. Vi har benyttet videomøter i stor grad og mange har tatt i bruk nye digitale verktøy for samhandling. Trøndelag har ikke vært noe unntak, og vi i Telenor på Tyholt har hatt gleden av å hjelpe mange trønderbedrifter med å opprettholde effektiv drift i en utrolig krevende tid.

Den nye hverdagen skapte et enormt behov for kapasitet i nettene. 80 prosent av trafikken går gjennom Telenors nett. Vi har sett at bredbåndstrafikken på dagtid har gått opp med inntil 40 prosent, bruk av mobildata har økt med 25 prosent, Tv-titting og strømmetjenester har økt opp mot 50 prosent. Vi har dessverre også sett en markant økning av svindelforsøk og digitale angrep, både på telefon og nett.

I over 160 år har vi lagt til rette for at vi skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv og trygg måte. Digitaliseringen har ført til økte krav til oppetid og rettetid. Det skal ikke lange brudd til før det er krisestemning i norske hjem og bedrifter – og enda verre; før samfunnskritiske funksjoner ikke virker.

Våre mobil- og bredbåndsnett har høy oppetid, god kapasitet og er dimensjonert for å tåle betydelig trafikkøkning. Vi har døgnkontinuerlig beredskap og gjennom mange år har vi utviklet sikkerhetsmekanismer som beskytter nettet vårt og kundene våre. For oss som vanligvis har kontor på Tyholt, har det vært fascinerende å følge med på utviklingen av digital samhandling i tiden etter at pandemien var et faktum. Noen eksempler fra perioden:

Vi møtes på video, både privat og i jobbsammenheng. Jeg har selv blitt bedre kjent med mine kolleger gjennom tettere dialog enn det vi har hatt på kontoret. Vi har statusmøter, deler kompetanse og har hatt quiz og lønningspils på video.

Gudstjenester, bryllup & begravelser er blitt streamet for at alle skulle kunne delta.

Eldre på sykehjem har kommunisert med sin familie via nettbrett.

Mange aktører har hatt webinarer, både til lukkede grupper og som åpne arrangementer.

Data fra mobilnettet er blitt benyttet til smittesporing og oversikt over hvor store folkemengder-beveger seg. Dataene er blitt benyttet til beslutningsunderlag i beredskapssammenheng.

Videokonsultasjon er blitt et effektivt verktøy for oppfølging av syke pasienter som er hjemme.

Digitalt tilsyn blir benyttet for at eldre kan bo hjemme og være trygge på at helsepersonell følger med på at de har det bra.

Årsmøter og generalforsamlinger er avholdt på nett. Stemmegivning digitalt fungerer utmerket!

Vi har hatt kreative digitale workshops og benyttet verktøy for «tavle-øvelser» med post-it lapper og lignende.

Vi vet ikke hvor lenge unntakstilstanden rundt Covid-19 vil vare, og vi vet ikke om verden blir som før. Men vi vet at digitaliseringen har skutt fart og at verdien av en solid og sikker infrastruktur vil være minst like viktig fremover. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle nettet vårt. Vi er i full gang med å oppgradere kobbernettet til ny teknologi.

Samtidig er den nye generasjonen mobilnett (5G) under utbygging, og 5G er allerede på plass i Trondheim som den første store byen i Norge. Og vi fortsetter arbeidet med å bekjempe digital kriminalitet. Vi er derfor trygge på at vi skal kunne fortsette å kommunisere trygt med hverandre fremover, uavhengig av om vi er på kontoret, hjemme, på hytta eller hvor som helst.

