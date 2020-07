Tidagers VM-fest med sterk bismak

Vant kontrakter for 222 millioner under koronakrisen

En gruppe fra reiselivsnæringen, NHO og Næringsforeningen i Trondheim argumenterer sterkt i Adresseavisen 5. juli for at Trondheims søknad om å få ski/VM i 2025 må opprettholdes. Deres påstand om «enorme positive virkninger» for byen virker noe blåøyd når erfaring, forskning og beregninger viser det motsatte. Det blir helt feil å bruke VM 1997 som fasit for hva en skal gjøre i 2025, tidene har forandret seg på 28 år. Det er ikke i nærheten den samme interessen for hopprenn lenger.

Hvem rammes:

- Sårbare barn

- Svake grupper

- Breddeidretten

- Byens ungdom som gjerne skulle hatt flere møtearenaer og klubber. Av mangel på dette begås omfattende skadeverk på kommunale skoler og barnehager

- Innstramminger på skolebudsjettene tvinger rektorer til å omprioritere

- Lærerbemanning og bruk av vikarer rammes og gir færre ressurser i den daglige undervisningen

- Bekymringsmelding fra Tiller DPS i Adresseavisen 1. juli: Døgnplasser reduseres for å spare penger, og rammer pasienter med selvmordpotensiale

- Barn med funksjonsnedsettelser får dårligere tilbud ved at kommunen kutter ned på fagpersonell for disse

- Nødrop fra lærer i Trondheim-skole i Adresseavisen 7. juli: Flere utlyste stillinger måtte trekkes tilbake pga. økonomien. Rammer de sårbare barna

Lista over uløste oppgaver i kommunen er lang som et vondt år. Tilstanden innen eldreomsorgen og barnevernet i kommunen er ikke nevnt. Kommunalministerens medisin er at lavere lønnsvekst vil gi besparelser i kommunene. Direktøren i Norsk Industri går lenger: Vi trenger å forhandle lønna ned, sier han.

Jeg har tidligere i Midtnorsk debatt etterlyst rådmannen og ordførerens fasit for løsning på ovennevnte problemer i forhold til den vanvittige pengebruken på ski-VM 2025. For å illustrere hvor mye penger dette er: Det tilsvarer bygging av 20 fullskala innendørs fotballbaner og like mange haller for breddeidretten.

La den nylig oppgraderte Holmenkollen ta seg av dette hopprennet. Nå er det kort tid til politisk ledelse i Trondheim skal ta en siste avgjørelse i denne saken. La det bli en beslutning som gjør at politikerne tør se sine etterkommere i øynene etterpå.

Verdt å merke seg: Ingen andre land vil ha arrangementet.

