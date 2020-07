En eng for å forhindre insektsdød

Et friskt pust for unge som vil kjøpe bolig

To ungdommer blir anmeldt for vold mot politiet etter bråket på Kyvatnet

Saken oppdateres.

I Midtnorsk debatt lørdag 18. juli, spør Svein Otto Nilsen hvorfor gresset ikke slås rundt minnesmerkene over falne sovjetborgere (for øvrig også jugoslaver, som befinner seg rett ved) fra andre verdenskrig.

Vi på Lademoen har lenge vært opptatt av hvordan vi, som et av mange offentlige grøntområder i byen, kan drive på en måte som kommer ikke bare menneskene, men også det øvrige livet til gode. Etter lang tids fokus på insektsdød i samfunnsdebatten både i og utenfor media, tok vi for noen år siden avgjørelsen om å etablere eng på deler av gravplassen. Dette blant annet etter en oppfordring fra Miljøagentene på Lilleby (som i vår satte ut humlekasser). Vi burde kanskje ha satt ut opplysningsskilt om hensikten, men som Nilsen skriver har han jo allerede etterspurt, og blitt informert om denne.

Les også debattinnlegget: Gjør bedet om til hundetoalett

Han skriver videre at han finner argumentasjonen «merkelig og uforståelig», som om han tillegger oss andre, skjulte motiver. En slik eventuell spekulasjon får han gjerne utdype. Om han tar turen til gravplassens nordlige hjørne (ved Thomas Hirsch gate), vil han se at det også her står igjen engstykker. Rundt krigsminnesmerkene klippes stier, for at framkommeligheten skal bevares.

Les også debattinnlegget: Syv grep for å få mer kortreist, trøndersk mat

Vi er heller ikke de første som «rufser til» det mange mener burde vært en velfrisert prydhage. I Slottsparken ble det etablert slåttenger i 2011, og man har samarbeidet med Miljødirektoratet om å bruke disse til formidling av tema som naturverdier og biomangfold.

Disse emnene belyses også i disse dager på kurs og seminarer, og vil nok med tiden føre til praktiske endringer i flere bransjer. Jeg tror de fleste av våre besøkende kan tåle at avgrensede områder på gravplassen får vokse fritt i noen måneder om sommeren, hvis det kan bidra til trivsel også blant våre seksbente venner.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter