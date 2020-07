Nå har jeg ventet i ti dager på svar

Saken oppdateres.

Viser til innlegget fra avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen, Adressa 2. juli, der han som svar på kritikk om bl.a. vanskeligheter med å få ut prøveskilt, tilkjennegir at etaten for trafikkstasjoner er meget fornøyd med sin innsats siste månedene.

Elisabeth Alstad fortalte i Adressa 15. juli om en annen virkelighet angående prøveskilt. I kommentarene under nettutgaven av Børstads innlegg, er det flere som har lignende historier å fortelle, men jeg kan ikke se at Børstad eller noen andre fra etaten finer det verdt å kommentere enkelttilfellene der.

Nylig hadde jeg behov for å finne ut av en liten problemstilling angående førerkort og kvalifikasjoner. Jeg fant ikke svar på nettsidene, så jeg prøvde derfor å ringe. Jeg regner med at de som jobber med dette kunne gitt et enkelt og greit svar i løpet av et par minutter. Ringte det oppgitte nummeret samt diverse tastevalg 6. juli 14.40. Jeg stod 10 minutter i kø før jeg plutselig fikk svar fra «sentralbordet». De kunne fortelle meg at, nei, «førerkort» stengte kl. 1400. Greit nok det, men hvorfor fikk jeg ikke et automatisk svar om dette når jeg allerede hadde tastet meg fram til denne avdelingen?

Vel, ringte på nytt tirsdag 7. juli ca. kl. 13.30. Like etter at jeg hadde slått nummeret og tastet valg, fikk jeg sms der man anbefalte chat-løsningen deres. Vel, den hadde jeg prøvd før jeg ringte. Der var det selvfølgelig bare robotsvar. Roboten kunne fortelle meg at den ikke skjønte spørsmålet mitt og kom med diverse andre valg som var helt uten aktualitet for mitt spørsmål.

Sto 30 minutter i telefonkø uten å få svar og innså kl. 13.58 at jeg nok ikke kom gjennom i dag heller. Heldigvis hastet det ikke veldig for meg å få svar denne gang, så like etter 14.00 sendte jeg heller en mail til etaten med mine korte konkrete spørsmål. Fikk umiddelbart en automatisk svarmail fra vegvesenet med bekreftelse på henvendelsen.

I skrivende stund (tirsdag 21. juli) har jeg fortsatt ikke fått svar, og vegvesenet har nå hatt ti hele arbeidsdager til å svare. Jeg hører gjerne fra Frode Børstad om dette er en del av den digitale effektiviseringen han nevner i sitt innlegg; «De digitale løsningene gir en enklere hverdag for både innbyggerne og næringslivet ved at vi kan levere bedre, enklere og mer effektive tjenester.»

Og gjerne også et svar på om etaten trenger så lang tid på å svare på en enkel henvendelse. Selv et skriftlig svar på mitt spørsmål burde ikke ta mer enn to, tre minutter for de som jobber med disse sakene og har kunnskapen til å svare. Eller, mener han at jeg heller skulle bestilt meg time først, så besøke trafikkstasjonen for å få det enkle svaret, så hjem og bestille ny time for å få ordnet det jeg da må gjøre? Og er det i så fall mer effektivt for både samfunnet, etaten og meg personlig?

