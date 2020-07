Gebyret vil aldri bli betalt

- Her har de igjen startet opp med buffé, og det virker som det går over styr for folk

Saken oppdateres.

Er skrevet mange innlegg angående manglende mulighet for å bruke t-kortet på bussen, men savner fortsatt ei plausibel forklaring fra AtB på årsaken til at kortleser i bussen er fjernet.

Jeg benytter meg selvsagt av kortleser på holdeplasser der disse finnes, men går jeg på bussen på en holdeplass der det ikke er kortleser, går jeg på uten å betale med god samvittighet og med et ubenyttet t-kort i lommeboka.

Når AtB selv har fjernet muligheten for å bruke et gyldig betalingskort som de selv har utstedt, får de da ta tapet på manglende billettinntekter på egen kappe. Blir jeg tatt i kontroll med manglende betaling, og dermed blir forelagt et gebyr på flere hundre kroner, vil dette gebyret aldri bli betalt. Vil da gå rettens vei for å få belyst om dette er juridisk holdbart.

