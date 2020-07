Takk til St. Olavs og Sea King redningstjeneste

Ønsker du å starte med styrketrening? Her er et enkelt program

Saken oppdateres.

Etter to idylliske uker på familiens ferieparadis i Osen ble livet brått snudd på hodet den 28. juli 2019. Jeg stupte i fjæresteinene, noe som resulterte i brudd i nakke med lammelse fra nakken og ned. Hele familien var til stede og alle måtte hjelpe til for å berge livet mitt.

Etter å ha blitt reddet i land, holdt de liv i meg ved munn til munn i over en time mens vi ventet på redningshelikopter fra Ørlandet. Den første uken var jeg på hoved intensiven ved St. Olavs inklusiv åtte timers operasjon, etterfulgt av tre måneder på Nevro intensiv og til slutt tre måneder med rehabilitering på Fysmed. Til sammen var jeg der i et halvt år.

Under hele oppholdet var jeg avhengig av respirator for å puste og fikk god hjelp fra lungeavdelingen. Ved alle avdelinger fikk jeg upåklagelig behandling og omsorg. Tenk å ha ett så fantastisk sykehus i hjembyen sin – jeg vil hevde et sykehus i verdensklasse. Ofte hører man bare det negative i media relatert til norsk helsevesen. Det skjer i midlertidig mest positivt og det har jeg fått oppleve.

Dette er riktignok ett spesielt tilfelle, men jeg har også flere andre gode opplevelser med St. Olavs i de senere årene. Denne hendelsen gjør meg desto mer takknemlig. Så stor takk til alle på St. Olavs og Sea King Redningstjeneste for den innsatsen som dere har gjort for meg og min familie.

