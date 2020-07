Jeg stupte i fjæresteinene, takk for all god hjelp

Jeg stupte i fjæresteinene, takk for all god hjelp

Saken oppdateres.

Det er bare flaks at det ikke skjer flere ulykker, sier enhetslederen for Legevakta i Trondheim kommune, Anne Fische til Adresseavisen tirsdag 21. juli. Etter at sju pasienter kom inn etter samme type ulykke på èn natt – slår hun alarm. Nå vil hun at de mange elsparkesyklene som står hensatt over hele byen, skal låses etter midnatt for å forhindre flere ulykker. Fjern de snarest!

Hun forteller at Legevakta i Trondheim har merket en økning når det gjelder ulykker med elsparkesykler sammenlignet med i fjor. I løpet av de to siste månedene har Legevakta fått inn bortimot 30 personer med alt fra kuttskader til hjernerystelser. Blant de alvorligste tilfellene som har kommet til Legevakta, er pasienter som har mistet tenner, fått hjernerystelser og skader i ansiktet og i kjeven. Enhetslederen tror det bare er flaks at det ikke skjer flere ulykker som involverer elsparkesykler i Trondheim.

Selv holdt jeg på å bli nedkjørt av en elsparkesykkel som kom i høy hastighet bakfra mens jeg gikk intetanende på fortauet i Innherredsveien. Jeg var på vei til bussen da den uvørne føreren av elsparkesykkelen sneiet borti armen min og var nære på å kjøre på meg. Jeg var totalt uvitende om hva det var som kom bak meg, og jeg tør ikke tenke på hva som ville skjedd om jeg hadde skiftet retning til siden.

Og enda verre: I denne miljøgata er det fortau for oss fotgjengere og to sykkelfelt for syklende, men i stedet skal de absolutt trenge seg mellom oss fotgjengerne oppå fortauet. Så jeg er skjønt enig med enhetslederen ved Legevakta i Trondheim. Det er et under at det ikke skjer flere ulykker med disse livsfarlige elsparkesyklene.

Min oppfordring til Trondheim kommune er derfor: Fjern skiten straks – før det skjer flere alvorlige ulykker med disse livsfarlige leketøyene! For de gjør bare ugagn og forurenser den vakre byen vår – Norges koseligste by.

