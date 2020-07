Vi gjør mye for at flere folk skal bo i sentrum

Vi gjør mye for at flere folk skal bo i sentrum

Fredrik Skaget Øien skriver i sin kommentar 24. juli at han ikke vet hvordan det amerikanske politiske systemet er skrudd sammen, men det er vel ikke stort annerledes enn vårt. Vi har ingen paragraf i vår grunnlov som utelukker potensielt ravende og demente ledere. Men, både vi og amerikanerne har forhåpentligvis mulighet for å gjøre noe hvis situasjonen tilsier det.

Nå er det valgkamp i USA. Invektivene hagler mellom kandidatene, og dét er leit. Men tonen i Skaget Øiens artikkel er ubehagelig harselerende. Han vil ikke ha ravende demente postmenn, og han vil heller ikke ha ravende demente presidenter. Nå hører det til sjeldenhetene at demente raver omkring, men jeg har opplevd ravende fulle folk, også journalister og norske politikere.

Som selværklært diagnostiker i psykiatri og journalist i Adressa, overbevist om at Trump er dement og at Biden er på vei, bør han dele sin viten med amerikanere slik at en katastrofe kan unngås i november. Kanskje han skulle tatt en prat med kretsen rundt Boris Johnson også. Han er observert ravende ved flere anledninger. Da kan han vel være dement, symptombildet er skremmende likt Donald Trumps.



Ellers må verdens statsledere være fristende objekter for Skaget Øien med innsikt i psykiatri. Hva med Kim Jong-un i Nord-Korea, Bashar al-Assad i Syria, Erdogan og Vladimir Putin. Listen er nærmest uendelig.

