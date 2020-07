Adressa-samtalen: Theresa Opoku (20): - Det er ikke nok å ikke være rasist. Man må være anti-rasist

- Vi frykter for jobbene våre. Det er ikke sikkert vi tåler en runde to

Saken oppdateres.

«Adressa-samtalen. Direkte fra Litteraturhuset» under Olavsfest sendes på Adresseavisen Midtnorsk debatt og NRK P2 kl. 14.03. Sendingen kan ses i vinduet over.

Temaet i dag er «DISKRIMINERT. Hvordan oppleves hverdagsrasismen i dag?». Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har mistet tellingen på hvor mange ganger han har fått beskjed om å «dra tilbake dit du kommer fra». Han har også tatt et kraftig oppgjør med manglende fokus på arbeid mot rasisme i idretten. Han møter i dag Azra Halilovic og Theresa Opoku til en samtale om hverdagsrasisme og diskriminering. Opoku og nettverket Afryea.Collective har samlet inn over 100 historier om rasisme, og tatt kontakt med Trondheim kommune for å få på plass en antirasisme-veileder i skolen. Scenekunstner og minoritetskonsulent i Trondheim kommune, Azra Halilovic, har jobbet for og etterspurt mer mangfold i kulturbransjen.



Raja må forlate samtalen cirka kl. 14.30 for å rekke et fly. Sendingen avsluttes kl. 15.

Adressa-samtalen sendes direkte fra Litteraturhuset i Trondheim under Olavsfest hver dag denne uken.

