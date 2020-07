Birger Løfaldli svarer etter kritikk mot topp-liste: Et enormt engasjement – heldigvis!

- Vi frykter for jobbene våre. Det er ikke sikkert vi tåler en runde to

De siste tre ukene har vi kåret de 25 største trønderske idrettsheltene gjennom tidene. Kåringen har skapt svært stor interesse og utløst mange følelser. Noen savner Knut Knudsen, andre skjønner ikke hvorfor Sander Sagosen ikke er en del av listen, enkelte mener det er for få kvinner, mens andre mener det er for få menn. Noen mener det er for få representanter fra det nordlige Trøndelag, mens andre savner navn som Birgit Skarstein, Berit Aunli, Magne Myrmo, Arnfinn Bergmann, Erik Håker og Frode Estil.

Alle disse navnene, samt en rekke andre, var naturligvis blant dem vi vurderte da vi utarbeidet listen, men ingen av dem nådde helt opp. Nivået er så høyt at selv OL-gull ikke er noen garanti for å få en plass blant de 25.

Bare det er en tankevekker.

Hvem er størst av Bjørgen og Northug? Hvem har betydd mest av Eggen og Hjallis? Burde Rodal, med sin enorme bragd fra Atlanta-OL, ha havnet høyere. Og hva med Ingrid Kristiansen og hennes eventyrlige rekorder?

Slike spørsmål, og en rekke andre, var blant dem vi måtte ta stilling til i utarbeidelsen av listen. Det finnes ingen fasit på disse spørsmålene. Det handler om skjønn og våre vurderinger. Ut fra de kriteriene vi jobbet etter landet vi på de 25 som utgjør listen.

Vi har stor forståelse for at ikke alle er enige i våre vurderinger, og det er heller ikke poenget. Å løfte frem de største heltene våre og å skape debatt er noe av hensikten.

At en slik kåring kan skape så stort engasjement, viser hvor mye idretten betyr for folk i Trøndelag. Heldigvis er det slik, og nettopp dette engasjementet er det som trengs i landsdelen for å skape nye helter.

Slik at den listen vi nettopp har presentert blir annerledes og inneholder nye navn om vi gjentar arbeidet om for eksempel ti år.

