Gratulerer til utelivsbransjen med kvalitetsstempelet: Barnehage

Saken oppdateres.

«19 koronaavvik på utesteder i helga; det er som en barnehage» var en av overskriftene fra Adressa jeg våknet opp til torsdag 30. juli. Det kommer ikke tydelig frem hvem som sammenligner utelivsbransjen med en barnehage, eller hvilken kjennskap vedkommende har til barnehagen og det arbeidet som gjøres i barnehagen i forbindelse med å forebygge koronasmitte.

Jeg vil informere om at i barnehagene i Trondheim kommune har det vært gjort og gjøres det en betydelig innsats både fra barn, foreldre og ansatte i forbindelse med å forebygge koronasmitte. Vi har forholdt oss til den ene smittevernsveilederen etter den andre og tatt dette på strak arm.

Det har vært en dugnadsånd og et samarbeid mellom ansatte og foreldre som jeg er utrolig stolt av og som viser Trondheim kommunes oppvekstrategi «stein, saks, papir» i praksis; barn og unges oppvekstmiljø er alle voksnes ansvar. For ansvar har alle parter tatt og tar og jeg vet at det kommer vi alle til å fortsette med å gjøre.

Så derfor kjære folk; dersom utelivsbransjen er å sammenligne med barnehagen, så vil jeg gratulere utelivsbransjen med kvalitetsstempelet, bra jobba!

