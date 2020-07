Når svenskegrensa åpner også i Trøndelag, håper jeg folk har is i magen

Viking uten respekt for «marerittmotstanderen»: – Vi reiser dit for å vinne

Saken oppdateres.

Å håndtere koronaviruset har i de fleste europeiske land vært en gigantisk dugnad basert på samhandling mellom myndigheter lokalt og nasjonalt og innbyggerne. Uansett om man sammenligner med hvor ille vi trodde det skulle bli eller om vi sammenligner oss med andre land må vi si at det har gått bra i Norge, så langt. Det kan vi si enten det gjelder alvorlig syke og tap av liv, eller hvor ille økonomien ble rammet. Allikevel ser vi at arbeidsledigheten er i ferd med å bite seg fast på nivåer som ligger høyere enn vi er vant med.

Les også debattinnlegget: Uten lek dør verden

Når Norge nå sakte men sikkert åpnes opp og grensene til våre naboland gjelder det å ha is i magen. I sørvestlige deler av Sverige, over grensen fra Østfold og Innlandet er grensene allerede åpnet. Om noen uker kan det samme være situasjonen her i Trøndelag. Da gjelder det å ha is i magen. For hvorfor er det vi har lyktes så bra? Jo det er fordi en miks av påbud og forbud, men ikke minst informasjon og råd fra myndighetene sammen med sunn fornuft og aktsomhet hos innbyggerne i sum nærmest har stoppet smittespredningen. Når vi ser bildene fra grensebutikkene i sør kan det tyde på at den aktsomheten og fornuften har sluppet litt taket.

Les også debattinnlegget: Olavsarv – til glede eller besvær?

Koronakrisen har for første gang effektivt stengt grensehandel og synliggjort hvor mye varer som nå kjøpes i norske butikker levert av norske bedrifter, men som normalt kjøpes i svenske butikker. Dette må jo selvsagt Stortinget også ha fått med seg og vi kan håpe at de sørger for av vi får særavgifter i Norge som ikke stimulerer til import av billige mat- og drikkevarer og eksport av arbeidsplasser og skatt. Samtidig kan gjenreisingen av norsk økonomi også bli en nasjonal dugnad.

Les også debattinnleggene: Trønderske idrettshelter: Seks kritiske innlegg til Adresseavisens topp-liste

En dugnad hvor folket også bidrar til at det blir flere ansatte i butikker og mat- og drikkevareindustrien, og dermed færre arbeidsledige. Handler trønderne kjøtt, pils, saft og sjokolade i trønderske butikker gjør man det i trygg forvisning om at man handler i et land som har svært lavt smittepress men også i butikker som tar smittevern på alvor. Man handler også i trygg forvissning om at de ansatte i butikken og i fabrikken ikke bare har jobb, men også anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Disse ansatte betaler også skatt som gjør Norge godt rustet til behandle syke og til å stå imot den neste krisen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter