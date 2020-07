Gigantene på Heimdal

Her er det størst sjanse for å få sitteplass utendørs på Solsiden

Heimdal har fått en kraftig ansiktsløftning i sommer. Heimdalingene undrer seg. Ansiktsløftning er som kjent meget kostbart! Og virkningen? Den er et gedigent sjansespill - som i Lotto.

Med øyne så store som tinntallerker bivåner vi Trondheim kommunes rause installasjoner på Heimdal Torg, i Heimdalsveien, utenfor gullsmedforretningen og flere andre steder. Mildt sagt digre treplantekasser, betongrør sprøytelakkert i oppsiktsvekkende farger, orange, grønt og lilla, i sindig konstruksjon med trespiler og trelokk til benkeplasser og stemorsblomster ble dumpet ned over natten.

Noen planleggings- og høringsprosess i henhold til plan-og bygningsloven er vi ikke kjent med. Hvor kommer dette lynnedslaget fra? spør vi oss imellom. Svaret kommer raskt: fra Trondheim sentrum, forstår vi.

Gigantkonstruksjonene ble først utplassert i Olav Tryggvasonsgate, langs hele løpet fra hjørnet av Prinsens gate til utløpet i Kjøpmannsgaten. Der sto de til bybrukernes stor forundring og blomstret livlig i både store og små blomsterkasser med sine livsglade farger.

Bystyrets mening var sikkert den aller beste. Storslått forskjønnelse, grønne rasteplasser langs byens travleste trafikkåre. Her kunne publikum ta seg en pust i travelheten og ved selvsyn rolig bivåne resultatet av bystyrets trendy, trafikkregulerte inngrep i miljøbevissthetens edle ånd.

Men, utakk er verdens lønn. Det tok ikke lang tid før alskens kjøretøy opplevde sterkt hindret framkommelighet. Det gikk så galt at til og med utrykningskjøretøyene måtte ule seg fram i sneglefart innimellom forskjønnelsens giganter. Til slutt gikk det som det ofte går med kjempedyre ansiktsløftninger. Masken sprakk.

Bystyret måtte prioritere hensynet til liv og lemmer. Dermed ble de miljøskapende gigantene, som har kostet 250 000 glitrende skattekroner, resolutt fjernet. Gode råd er som kjent dyre, men bystyret viste handlekraftig redningsdåd. Ivrig blåste man arkivstøvet av en beskjeden søknad fra Heimdals forretningsliv om å få utplassert noen beskjedne gammel-romantiske trebenker, som matchet de bevarte og bevaringsverdige, hvitmalte trehusene. Benkenes kostnad var beregnet til rundt 5000-6000 kr.

Bystyret vis(s)te bot og bedring. Og her er altså resultatet. Blir de brukt de grønne lungene da, undrer vi? Dessverre altfor sjelden. Utformingene krever nemlig balansens edle kunst for å bli bergtatt i sin fulle rett! Heimdalingene rusler rundt med stirrende blikk og rennende øyne, speider fortvilt etter frie passasjer for våre myke trafikanter på to bein, to hjul, eller sågar de fire hjelpehjul som trengs for de aller minste og de mest bevegelseshemmede.

Hva om vinteren blir like nedbørrik som sommeren er?

