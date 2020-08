Lisa Tønne: - Jeg har lagt meg flat mange ganger, jeg

Saken oppdateres.

Skuespiller Mads Bones og komiker og kollega Lisa Tønne er ikke fremmed for å bruke rå humor når de kommenterer utenforskap, diskriminering og sosiale tabu. Det har de fått mange reaksjoner på. I Adressa-samtalen fra Litteraturhuset lørdag diskuterer de humor om tabubelagte temaer med samfunnsdebattant Fatima Almanea. Her snakker de blant annet om å tøyle grensene, legge seg flat og humor som virkemiddel for å ta oppgjør med ukultur. Og om æreskodekser i ulike kulturer. Se samtalen i vinduet over.

Samtalen sendes hver dag under Olavsfest 2020. Dagens tema er «ENGASJERT. Et skråblikk på æresbegrepet».

