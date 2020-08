Vi vil gjerne ha noe lystigere på NRK

Her er det størst sjanse for å få sitteplass utendørs på Solsiden

Saken oppdateres.

Vi som er eldre og bor enten på sykehjem, i omsorgsboliger eller i private hjem har betalt en høy pris i koronatiden, blant annet ved at vi ikke har kunnet motta besøk på samme måte som før. Mange av oss er flittige avislesere og radiolyttere. Men det vi ofte snakker om her i omsorgsboligen, er hvorfor NRK fjernsyn sender så mange tunge og triste programmer på kveldstid.

Kunne ikke NRK sendt noe som er mer lystig, for eksempel programmer som Rorbua, Oluf i Rallkattlia eller en Chaplin-film for den saks skyld? Jeg tror at flere slike programmer kunne ha lettet situasjonen for mange eldre i denne spesielle situasjonen.

