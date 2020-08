Adressa-samtalen fra Litteraturhuset: Rive Olav Tryggvason?

David (25) fra Trondheim har solgt over 100 biler på halvannet år

Saken oppdateres.

Kommentator Terje Eidsvåg satte sinnene i kok da han tidligere i sommer skrev «Riv statuen» om Olav Tryggvason på Torvet i Trondheim. Statue-debatten har rast i sommer og engasjert sterkt både her hjemme og ute i verden. I søndagens Adressa-samtale direkte fra Litteraturhuset møter Eidsvåg kunsthistoriker Margrethe C. Stang, styreleder i Fortidsminneforeningen, og forfatter Fartein Horgar. Tema er «SENSURERT. Bør vi redigere historien?» Sendingen kan ses i vinduet over fra kl. 14.03.

