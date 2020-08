Bil skadet av hester

Væpnet politiaksjon på Byåsen - to menn siktet for å ha hatt pistol

Sist lørdag skulle vi ta oss en tur ut i naturen med våre to hunder. Været var bra og vi fant ut at vi skulle ta en tur i området rundt Vulusjøen i Malvik. Som oftest parkerer vi på den nye parkeringsplassen ved Vikhammervollen og går derfra, men denne gangen ville vi kjøre inn fra den andre siden via bommen på Hønstad.

Vi kjørte mot Vulusjøen og parkerte ved Mørkdalstjønna, som vi ha gjort mange ganger før. Etter en fin tur i opp til Ålvatnet og området rundt der returnerte vi til bilen. Da hadde vi vært på tur i et par timer. Da vi kom til bilen ble vi overrasket over at det oppholdt seg tre løse hester ved bilen.

Vi stoppet først litt på avstand og lurte på hvordan vi skulle takle dette, men valgte etter hvert å gå fram til bilen. Vi låste raskt opp døren og fikk hundene inn i rekordfart, for da begynte hesten å bli nysgjerrige - så vi kjørte raskt avgårde. Jeg oppdaget at sidespeilet på venstre side var ute av stilling så vi stoppet på første og beste parkeringsplass for å justere speil. Da oppdaget vi at det hang et knippe hestehår fra speilet og at venstre forskjerm hadde fått en solid bulk.

Vi begynte å sjekke bilen. Vindavviser på førerdør var løsnet, det var en ripe i lakken på førerdøra. Ellers fant vi hestehår også andre steder på bilen. Vel hjemme har vi nå gått over bilen etter beste evne og funnet bulker både i venstre skyvedør og bakluken.

Denne bilen er fire år gammel og har så langt ikke hatt andre skader enn en steinsprut på panseret, så vi vil selvfølgelig utbedre skadene. Reparasjonene dekkes av forsikringen, men 6000 kroner i egenandel slipper vi ikke unna. Ifølge forsikringsselskapet så er det små muligheter for å fremme krav overfor hesteeier. Vi har derfor ikke gjort noe forsøk på å spore opp hesteeier.

Dette føles veldig urimelig. Vi dro på tur til et sted vi har vært mange ganger. Vi betalte bompenger for å få lov til å kjøre på Hønstadveien og parkere der mens vi var på tur. Det var ingen oppslag på stedet om at det var løse hester i området eller at vi kjørte og parkerte på eget ansvar. Likevel er det vi som sitter igjen med flere tusen i utgifter etter noe som skulle vært en hyggelig tur i marka.

Vi vil fraråde andre å sette fra seg bil langs Hønstadveien i disse dager. Det kan vise seg å bli dyrt.

