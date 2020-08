På Gråkallbanen kan man reise med t:kort

Saken oppdateres.

I et innlegg fra AtB i Adresseavisen den 30. juli sier Grete Opsal, direktør for kommunikajon og drift, at kortleserne ikke er i bruk på bybussene i Trondheim og gir en forklaring på hvorfor. Men hun unnlater å nevne at på Gråkallbanen, som AtB har valgt å gi linjenummer 9, er det faktisk kortlesere ved første midtdør!

I likhet med bussene, er det av smittevernhensyn ingen påstigning foran, men reiser man med t:kort å trikken, kan man altså få validert sin reise med kortleser ved første midtdør.

