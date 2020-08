Spørsmål til biskopen i Nidaros: Bør ikke Olav avhelliges i god tid før jubileet i 2030?

Dette avgjør om du får pengene for tilbake for den kansellerte reisen

Saken oppdateres.

Ja, jeg vet at det er et både smertelig og radikalt spørsmål. Skal man plutselig rive ned alt som er bygget opp rundt denne mannen? Hva vil Trondheims flotte hospital mene om en slik handling? Hva skal de spille på Stiklestad i årene fremover? Å Herregud!

Svaret, som Den Norske Kirke kjenner bedre enn de fleste, er at det koster å si sannheten. En av bærebjelkene i kristendommen er jo nettopp forsakelse. Vi/dere bør forsake helgenen og gi Olav fred nå, ikke grave ham opp og bruke ham som en annen merkevare.

LES OGSÅ: Slag på Stiklestad igjen - 990 år etter

LES OGSÅ: Å feire nasjonen sammen

Og tenk så herlig det kunne vært å slippe å forsvare en massedrapsmann hvert eneste år! Olav Digre hadde jo med seg et øyenvitne fra Island, Sigvat Tordsson, på sine kristningsferder rundt i landet. Begeistret skildret Sigvat Olavs misjonære iver: «Det lå tett i tett med lik i kjølvannet av kongens båter. Slik ble det fred i landet.»

Jajamensan - dette er en skildring vi kan tro på! Jeg tror også at måten Olavs hird og kirken samarbeidet på for å «samle» et Kristen-Norge, ikke er mye å skryte av. Olav samlet ikke veldig mye. Han tok bare livet av all opposisjon og hanket inn deres eiendommer etterpå.

LES OGSÅ: Olavsfest til ettertanke i stedet for folkefest

I parantes vi jeg bemerke at hele den beskjedne helgensamlingen til Den Norske kirke burde … ikke skrotes, men tones ytterligere ned. Ingen spurte Sunniva og Hallvard om de ville bli helgener! Både i den katolske og norske kirke går det stadig igjen at helgener var torturert til døde eller hadde fått en annen voldsom død.

Nåvel, tilbake til Olav Den Fremdeles Hellige. Jeg synes det er prisverdig at Adressa har etablert et debattforum der man kan ta opp tildels vanskelige spørsmål om mange saker, som tvil, tro og diverse annet. Mitt spørsmål, kjære biskop, er i klartekst følgende: Hvor lenge skal dere fyre opp under en helt åpenbar løgn? Vi lever i et stadig åpnere kommunikasjonssamfunn der det blir mer problematisk å leve med store løgner. Jeg foreslår en gradvis og skånsom «retur til sannheten».

LES OGSÅ: Hvem tar ansvar for Stiklestad?

Først skifter vi navn på hospitalet til Olav den Digres sykehus. Spelet på Stiklestad kan endres til Spelet om stakkars Olav. Han har sikkert grublet mang en natt - «hva er det egentlig jeg driver med» og «hvorfor er mine venner redd meg». Her ligger det mange interessante og eksistensielle problemstillinger. Spelet kan faktisk bli helt nytt nytt hvert eneste år!

Vi trenger ikke grave opp og misbruke liket til Olav i en PR-kampanje. Pilgrimer kan fortsette å komme travende og tro på hva de vil. Liket ligger helt fint der det ligger. Hver sommer kan vi beholde Olavskilden, så lenge vannet er rent og klart og godkjent av vannverket.

LES OGSÅ: Olavsarv – til glede eller besvær?

For å sjekke muligheten for at disse tankene realiseres, har jeg studert den Norske Kirkes kommunikasjons- og strategiplaner. Allerede i starten ser jeg at det i hvert fall ikke skorter på vilje: «Den norske kirke vil være en inkluderende og tydelig kirke som inspirerer mennesker til å leve i tro, håp og kjærlighet.» Inkluderende og tydelig. Inspirerende.

Man kunne kanskje føyd til: Sannhetssøkende.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter