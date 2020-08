AtBs svar på kritikk

Jeg ser at folk koser seg her

I Midtnorsk debatt 30. juli svarer AtB ved Grethe Opsal på kritikken som den siste tiden er reist mot selskapet. Heller ikke denne gang lykkes det AtB å komme i mål med sine forklaringer. Derimot kan det, indirekte, oppfattes som at brukerne av AtB, iallfall en del, er trege i oppfattelsen.

Sitat: «Vi har svart i tidligere debattinnlegg og intervjuer, men ser at vi dessverre ikke når frem til alle som opplever disse utfordringene».

Dette slår imidlertid tilbake på AtBs ledelse som ikke kan ha skjønt at opprøret denne gang dreier seg om skammelig kundebehandling. Det er bøteleggingen som har fått begeret til å flyte over. Jo, svarene som Grethe Opsal gir, blir nok oppfattet. De blir bare ikke akseptert på grunn av alt utenomsnakket og AtBs dårlige takling av ulempene som koronaen har utløst.

Nok et sitat fra 30. juli: «De som nå har utfordringer med å få betalt for bussreisen, kan ta kontakt med vårt kundesenter, så skal vi hjelpe så godt vi kan».

Nei takk! Jeg skal fra A til B, ikke «fly veggimellom», hverken før påstigning eller etter avstigning. Heller ikke denne gang gir Grethe Opsal, på AtBs vegne, svaret som forlanges: Vi skal slutte med å bøtelegge så lenge som koronarestriksjonene varer.

Kortleserproblematikken er et kapittel for seg. Nye busser anskaffes uten kortlesere bak. Den manglende tillit til AtB bidrar til at mistanken om at AtB har et opplegg hvor kortlesere og t-kort etterhvert skal fjernes helt. AtB har tidligere signalisert at selskapet ikke ønsket å opprettholde denne betalingsform. Bare skarpe reaksjoner fikk selskapet til å snu. Dessverre kom koronaen og skapte uønsket publisitet om første steg, avskaffing av kortlesere bak i bussene. Forklaringen på hvorfor, godtas ikke.

I mitt innlegg i Adresseavisen 24. juli, etterlyste jeg fylkesordfører Tore O. Sandviks syn på ubehagelighetene rundt fjerningen av kortlesere. Dette er ennå ikke kommet. Jeg håper at det ikke betyr at han stiller seg bak AtBs opplegg for kundebehandling. I så fall må dette være et dårlig signal til potensielle velgere at Arbeiderpartiet synes det er ålreit å ilegge straff for svindel når det ikke er mulig å gjøre opp for seg.

