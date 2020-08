La det flyte fra pubkranene

Saken oppdateres.

På enkelte puber i England kan man fortsatt høre at det uttrykkes eder og galle over Margaret Thatcher når det ringes i bjella for siste serveringsrunde på puben. Mishagsytringene mot jernkvinnen er en gammen tradisjon. Den henger igjen fra da den konservative regjeringen på 1980-tallet skrenket inn skjenketidene for å redusere bakrus og fravær blant arbeidere på morgenkvisten. Til tross for at vi har en drikkekultur i Norge som ikke er til etterfølgelse så har vi ikke slike problemer her på berget. Utelivsbransjen står derimot nå i fare for reguleringskåte politikere og rådmenn som under dekke av smittevernstiltak ønsker nye innskrenkninger i åpningstidene.

Etter å ha gått gjennom rapportene fra kontrollene den siste tiden, uttrykker kommunedirektør Morten Wolden bekymring for at folk ikke er like flinke til å forholde seg til smittevernsreglene. Høyrepolitiker Rolf Jarle Brøske har uttalt at man bør se på om man bør redusere skjenketidene. Hvis Trondheims natteliv var Kardemommeby, så ville byens svar på Tante Sofie utvilsomt vært Geirmund Lykke, som uten noen som helst dialog med næringen eller utredning rundt effektene har varslet at han vil at skjenkestedene skal stenge kranene ved midnatt.

I svogerforskningens navn så vil jeg dele noen observasjoner fra å ha vært på reisefot tidligere i sommer. Sammen med to gode kompiser reiste jeg til København tidlig i sommerferien. En by som på daværende tidspunkt hadde et mye strengere regime enn Norge. Blant koronatiltakene i København var en nedstenging av nattelivet ved midnatt. Det vi observerte, ble på daværende tidspunkt opplevd som kuriosa, men bør låte som en advarsel til Lykke, Brøske og andre som tror forbud, påbud og strengere reguleringer er veien å gå. Ved midnatt flyttet festen seg ut fra pubene og restaurantene. Folk tok med seg vin og øl til byens parker, plasser og torg der festen fortsatte ut i de sene nattetimer. Det så så morsomt ut at vi ved flere frokoster irriterte oss over at vi var så fornuftige at vi lot være å henge oss med på moroa.

Om en drøy uke begynner det som for utelivsbransjen i Trondheim er en av årets største melkekuer, nemlig fadderuken ved de høyere utdanningsinstitusjonene. Enten man drikker øl eller ikke, så blir byens utesteder naturlige samlingsplasser for nye studenter som ønsker å bli kjent med hverandre, byen og studiet. Denne festperioden for byen og studentene bør man med hensyn til korona hjelpe inn i kontrollerte former. Skjenkekontroll og vektere er et langt hyggeligere og mer effektivt verktøy enn nabokjerringer som må ringe politiet for å få brutt opp privatfester og nachspiel. Hvis man antar at menneskets natur er lik i Norge og Danmark, så er jeg ikke i tvil om at en ytterligere stenging av nattens Trondheim vil føre til at nattugler som sitter hjemme foran telefonen og følger med på politiets twitterkonto, får mye å banne over.

Alternativet til stenging er å stille krav til voksne mennesker. Hvis man ikke oppfører seg etter retningslinjene på utestedene, så er det rett ut. La bransjen selv være med å sette standarden og følge den opp. Bruk de virkemidlene man allerede har til å stenge ned aktører som ikke greier å slå ned på smittefarlig atferd. Arbeidsplassene i bransjen og de økonomiske ringvirkningene både for Midtbyen, Solsiden og Bakklandet kan være katastrofale. Ingen er tjent med seriekonkurser for eiere, arbeidsledighet for enkeltpersoner og inntektbortfall for utleiere. Dette er - sagt enkelt - ikke tiden for å spille politisk hasard med en viktig næring for byen.

For at smitteverntiltakene skal følges, forstås og utvikles, er det viktig at de har legitimitet hos dem de er rettet inn mot. Selv om en ytterligere regulering av skjenketidene på overflaten virker som gode forslag, så er det viktig at man ser på de potensielle konsekvensene før man handler, og her er konsekvensene for store til at pisken er et bedre verktøy enn gulrota. Så istedet for at det er Lykke, Brøske eller kommunen det rettes eder og galle mot ved siste runde før midnatt som i datidenes England, så bør man heller legge til rette for at folk kan kose seg i kontrollerte former.

