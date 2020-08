Sementkrukkene - et friskt pust

Saken oppdateres.

Jeg ønsker å fremsnakke forandringen i sentrum på Heimdal! Ja, det har vært trist i mange år. Vi som driver butikker på Heimdal har vel følt at det nå er på tide at Trondheim kommune bruker noen midler for å friske opp i sentrum.

Ja, det ble en forandring å få benkene og sementkrukkene i kanskje litt uvante farger og størrelser, men jeg synes det gjør seg!

Det ble et frisk pust for min del, fargerikt og det å få grønne blomstrende punkter som rasler i vinden, nydelig! Jeg som ser det daglig ser at folk koser seg. Benkene blir benyttet av eldre som unge, det nytes is, kaffe, lunsj og det skaper samtaler og trivsel!

Jeg driver Heimdal Blomster sammen med Rigmor Fjærli. Sammen skal vi plante noe mer i noen av de orange sementpottene. Husk dette er starten på noe som kan bli skikkelig fint på Heimdal fram i tid om det bare blir tatt godt vare på.

