Firefelts vei, bra for alle

Saken oppdateres.

Det må da være det beste for alle parter at det blir 4-felts vei! Da kommer jo elbilene som dere vil ha fortere frem også. De forurenser jo ikke så utslippspørsmål er vel ikke et tema lenger da! Det er jo bare og sette opp bommer som registrerer og tar godt betalt for biler med fossilt brennstoff!

Les også: Plan for ny E6-nord - en maktdemonstrasjon fra Nye Veier AS. Den må stoppes!

Veier som tar unna trafikk må vi jo uansett ha så vidt jeg skjønner, eller er jeg for gammeldags? Eller planlegger dere at det skal brukes elsykkel, eller at vi skal gå fra Trondheim til Stjørdal? Venter svar fra noen som er imot Nye Veier sitt forslag!

