Hvem er det regjeringen passer på?

Her ble moskusen observert onsdag kveld

– Det kom en med munnbind og sa at en ansatt er smittet

Over 100 ansatte blir permittert når papirfabrikken stenger

Trener du ofte? Det kan bli for mye, ifølge forskning

Nå skjer det idrettslederen fryktet: Koronaviruset raserte alt for dette laget

Mannskap og passasjerer på MS Fridtjof Nansen testet negativt for korona

Uavgjort mot serielederen for Opseth og Adelaide

Satt 29 dager i karantene: Det var ikke lett, men vi godtok alt for å sikre andre

Saken oppdateres.

Spørsmålet er legitimt. Passer regjeringen på oss som bor i dette landet, eller er de mest opptatt av at Syden-farerne skal slippe karantene, hvis de greier å komme til Norge før klokka 0.00 natt til lørdag. Med tilsvarende smitterisiko for alle oss andre.

Etter mitt syn burde det vært så enkelt: I det øyeblikket et land blir «rødt» burde alle som har dratt dit i karantene med en gang de krysser grensen tilbake til Norge. Klart det kan føles ille, men om reiserådene var uklare, må regjeringen ta det på sin kappe. Det er faktisk talt kvalmt å se bilder av folk med tommelen opp etter å ha rukket tilbake til Norge to minutter før midnatt natt til lørdag. Hvem vet hvor mye smitte disse personene har med seg. To minutter før eller etter midnatt blir bare tull.

Mest trolig skyldes lemfeldigheten at regjeringen vet at de har sendt ut uklare reiseråd. «Dra, men ikke dra», er vel det mest konkrete budskapet man kan finne. Og så prøver de å hente seg inn. Blant annet ved å la folk få en slags frist til å komme seg unna karantene.

Det er ikke spesielt ålreit med karantene. Det vet vi, som først ble utsatt for en plutselig lockdown i Spania i mars. Da skulle du ha en svært god grunn til å bevege deg utenfor huset ditt. Politibiler kjørte omkring. Det eneste som var lov, var å lufte hunden din inntil 100 meter fra egen bolig, og kjøpe nødvendig mat på nærmeste butikk. Vi var i denne lockdownen i 15 dager.

Så kom vi oss omsider hjem, og da var det nye 14 dager, ikke i lockdown, men i karantene. Det var ikke lett, men vi godtok alt som kunne føre til lav smitterisiko for andre. Tilsammen ble det 29 dager i karantene. Hvorfor i all verden passer de ikke like strengt på, lenger?

Mitt ønske nå, er at regjeringen skal gi klare reiseråd og ikke drive med frister hit og dit og sette alt som er oppnådd hittil på spill. Rundt om i landet er vi mange som har hatt det, og har det skikkelig tøft.