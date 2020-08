Jonas Gahr Støre har håndtert Giske-saken på en så klok måte som mulig

Saken oppdateres.

Red.anm.: 29. august samles Trøndelag Arbeiderparti til årsmøte, og da tar man blant annet stilling til hvem som blir ny fylkesleder.

Giske-saken er blitt en pest og en plage for hele Det Norske Arbeiderparti. Det ser nå ut til at Jonas Gahr Støre holder på å få skylda for hele saken, blant både enkelte journalister og partimedlemmer, dessverre. Etter min mening har Jonas håndtert saken på en så klok måte som det kan gå an. Han er vel den partileder som har håndtert me too-saken best av alle. Jonas har ingen skyld eller ansvar for saken Trond Giske selv har bragt seg opp i, Jonas har bare fått den som et stort problem og han har konkludert klokt. At to dyktige kvinnelige politikere velger å forlate politikken, angivelig blant annet som en konsekvens av Giske-saken, er beklagelig, men det er kun deres egne valg. Ingen har bedt dem om å forlate politikken, tvert om, de er ønsket med videre. Det er ingen menneskerett å få verv som stortingsrepresentant, alle som har fått den tilliten og bli valgt bør være takknemlig for det.





LES OGSÅ: Konflikter og maktkamper i Arbeiderpartiet: Ap trenger Trond Giske

Det er ene og alene Trond Giske selv som har brakt seg opp i denne saken og det er også kun Trond selv som kan få slutt på saken, ved selv å konkludere med at han har fått sin sjanse i politikken. Den sjansen har han ikke tatt godt vare på og må derfor gå ut av politikken på nasjonalt nivå. Slik situasjonen er nå, er og blir Giske et problem for Jonas Gahr Støre, slik Reiulf Steen var et problem for Gro i sin tid. Det lot seg ikke løse før Reiulf var ute av politikken. Giske-saken er heller ikke over før Trond Giske er ute av politikk på nasjonalt nivå. Så lenge Giske-saken holdes i live, vil den dra energi ut av hele partiorganisasjonen. Jeg er svært bekymret for hvor lenge Jonas orker å holde det gående dersom et av de største fylkeslagene ikke er villige til å spille på lag.

LES OGSÅ: Kjære Trøndelag Arbeiderparti, det er på tide å la Trond gå

At Trond er dyktig og en hyggelig fyr, kan vi lett være enige om, men det har ingenting med saken å gjøre. Han har brukt sin posisjon til å gjøre ting som ikke er forenelig med å være toppolitiker, og da må han selv ta ansvar for og konsekvensene av det. Ingen har sagt at Trond har gjort noe kriminelt, men oppførsel kan likevel være uforenelig med å ha politiske verv på nasjonalt toppnivå. Trøndelag Ap må ta inn over seg at ingen er uerstattelige, og finne en leder som samler hele partiet. Trøndelag Ap har et nasjonalt ansvar for dette. Trøndelag er viktig for hele Ap og det må Trøndelag Ap vise ved å ta ansvar som også er viktig nasjonalt. Trøndelag Ap må kjenne sitt ansvar og bidra til å samle partiet heller enn å splitte ved å velge ledere som vi vet kun vil bidra til ytterligere splittelse som igjen betyr svekkelse.

LES OGSÅ: Trond Giske er ikke en samlende kandidat

LES OGSÅ: Kringsatt av fiender

Jonas Gahr Støre har fått kritikk for å si at Jette Christensen og Marianne Marthinsen bør være takknemlige for å ha fått stor tillit og innehatt viktige sentrale verv i politikken. Jeg mener alle som har fått sentrale verv og arbeidet med politikk på toppnivå, bør være glade og takknemlige for det. Jeg tolker dette slik de to har valgt å gå ut av politikken fordi de heller ønsker å bruke tid og krefter på andre ting og ha en annen karriere. Det er helt ok. At de skylder på partikulturen for at de gjør sine valg, er urimelige. Både Christensen og Martinsen har hatt så pass sentrale verv at de har hatt stor mulighet til å påvirke denne kulturen. At de ikke har lykkes, er beklagelig, men slik er det i alle organisasjoner. Noen ganger lykkes vi og andre ganger ikke. Det er ikke noen andres skyld, de lykkes ikke, det er det hele.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter