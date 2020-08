Grønn verdiskaping bygger fremtidens næringsliv

Saken oppdateres.

Norge har de beste forutsetningene for å skape verdens grønneste industri og arbeidsliv. Utslippene er på vei ned og jobbene på vei opp, men omstillingen har fortsatt bare så vidt begynt.

Likevel er det all grunn til å være optimistiske. Det er en fantastisk grønn driv i Norge, og det er svært gledelig å se at stadig større deler av næringslivet snur seg mot grønnere verdiskaping.