Celtic Norse – gir økt strømpris, industridød og flere vindkraftanlegg

18-åringen matchvinner i to kamper på rad: – Jeg gjør alt for laget

Saken oppdateres.

Fiberkabelen Celtic Norse fra Irland til Øysand vil gi økt strømpris, industridød og enda flere vindturbiner. Norge subsidierer datasentre og kryptovaluta med milliardbeløp. Prosjekt som knapt gir arbeidsplasser og inntekter. Det er det motsatte av grønn industrisatsing. Det er u-landspolitikk.

Det er de to trønderske kraftselskapene Trønderenergi og NTE sammen med kraftgiganten Eidsiva/ECO som står bak Celic Norse. Kabelen er 2000 kilometer lang, koster en halv milliard. Fra Irland er det videre forbindelse til USA. Ifølge Adresseavisa 13. februar 2019 skal kabelen sikre kapasitet til etablering av store datasentre både i Trøndelag, i Innlandet og i Nordland. Eierne har allerede undersøkt tomter både i Klæbu, Malvik og Stjørdal. Fiberkabelen betyr at det her satses på internasjonale selskap.

De tre kraftselskapene har ikke tenkt å slå seg på datasentre. De har et mål: å få opp strømprisen. Datasentre er et strømsluk. Et datasenter på 100 mål vil inneholde 71 000 servere som bruker 800 millioner kilowattimer (0,8 tWh). Det er like mye som ELKEM Thamshamn bruker. De store gigantene vil ha tomter på 400 til 500 mål. Da blir strømforbruket på linje med Norges største aluminiumsverk på Sunndalsøra.

Vi som ønsker en strømpris i Norge som både industri og folk flest kan leve med, har nettopp fått utsatt strømkabelen NorthConnect til Skottland. Den ville drenert bort det norske overskuddet på strøm og økt strømprisen. Datasentre og kryptovaluta er faktisk verre. I september 2019 kunne Europower fortelle at Statnett allerede da hadde mottatt forespørsler fra datasentre på totalt 7 000 MW, som i sin ytterste konsekvens kan utløse hele 60 TWh (milliarder kilowattimer) nytt forbruk. Norges overskudd på kraft i et normalår er 15 TWh. Om bare en tredjedel blir realisert så går vi fra overskudd til underskudd på strøm. Strømpris til himmels.

Norge sitter igjen med glasperler. Menon Economics påstår i sin rapport at et datasenter vil gi 100 til 200 direkte arbeidsplasser, men sier ikke et ord om hva de skal jobbe med. Alle serverne kjøpes i utlandet. Datasentre fjernstyres. Eksperter flys inn for service. Datakraft leveres direkte til utlandet gjennom fiberkabelen. Gevinsten forblir i utlandet. Dette er u-landspolitikk.

Kronen på verket er at regjeringen i 2016 satte ned el-avgiften for datasentre og kryptovaluta med 15,5 øre per kWh. Blir det datasentre og kryptovaluta for 20 TWh betyr det årlige subsidier på 3 milliarder kroner.

Det var vannkrafta som industrialiserte landet vårt. Det er vannkrafta som skal elektrifisere Norge. Da kan vi ikke sløse den bort på unyttige prosjekt . Lav strømpris er landets viktigste konkurransefordel og det eneste som kan hindre at enda flere fjell får natur erstattet av vindturbiner. Folkebevegelsen kom for seint på vindkraft. Det må ikke skje en gang til.

