Lang vinter i Brubakken

Saken oppdateres.

Sykkelheisen er fortsatt stengt. Jeg spør hvorfor? Anleggsarbeidet nederst i bakken er for lengst ferdig. Et oppslag forteller at heisen er stengt for vinteren. Dette kom opp sist høst og har stått der siden. Det synes jeg er å tøye vinteren vel langt, selv om juli har vært kald.

Det finnes faktisk ennå mennesker som bruker muskelkraft for å ta seg fram på to hjul. Men slik situasjonen er på Bakklandet, kan man nesten bli fristet til å prøve en av de forhatte sparkesyklene. Av hensyn til folkehelsa oppfordrer jeg de ansvarlige til å få i gang heisen igjen. Eller tenker man at vi nå er så nær en ny vinter at den like godt kan stå til neste år?

Sykkelheisen er faktisk en av byens største turistattraksjoner. Mange tilreisende har sikkert blitt skuffet denne sommeren. For noen år siden sto en ungdom i bunnen av bakken med en sykkel til utlån. Sommerjobben gikk ut på å instruere og hjelpe nybegynnere og turister. Da fikk turistene virkelig noe å skrive hjem om.

