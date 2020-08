Ta til fornuft om Hangaren

Saken oppdateres.

Politikerne i Trondheim må ta til fornuft for å unngå store erstatningskrav. XXL, Jula, Power og Rusta må finne seg nye lokaler og flytte ut av den flotte bygningen Hangaren på Lade. Det eneste som kan redde disse firmaene at er at bystyret går inn for endret detaljreguleringsplan for området Haakon VII`s gt 27 A og 27B, noe Trondheim bystyre tidligere har avvist.

Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt og Senterpartiet brukte sin makt i bystyret i vår og bestemte at disse firma sin skjebne ble å måtte forlate lokalene i Hangaren som de nylig har flyttet inn i. Elektoimportøren fikk samme skjebne og må finne seg andre lokaler ettersom de ikke fikk flytte inn i hjørnebygget av samme grunn. Mye penger er brukt også for dette firmaet.

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet er jeg redd for at disse partiene vil påføre Trondheim kommune store beløp i erstatninger når det nå blir rettssak. I denne saken er det mange som har gjort feil gjennom prosessen og Trondheim kommune må nok bla opp utrolig mye penger til de firma som er berørt. Det vil nok også bli presset frem syndebukker som er årsak til den merkelig saksbehandling som er gjort gjennom flere år.

