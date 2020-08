Skolestart og smitteparty

Det var med sjokk og sorg at vi fikk beskjed om at våre beboeres hjem og vår arbeidsplass blir nedlagt

Saken oppdateres.

Spenningen stiger i Skole-Norge. Skolestart er like rundt hjørnet. Før sommeren var man redd for å være skolen der smitte spredde seg. Nå teller man ned til at det skal skje.

To ansatte ved en skole i Trondheim er smittet. I Indre Østfold holdes alle barnehager og SFO stengt. I Sandefjord er en barnehage stengt. Helseminister Bent Høie reagerer etter at unge mennesker samlet seg på flere større fester i helgen. Oppi dette forbereder nå skoleansatte seg på å åpne for normal drift. På de største videregående skolene i fylket skal over tusen elever samles.

Enda mer normal drift. Normal drift er i bunn og grunn ikke noe problem. Kato Nykvist, kommentator i Adressa, raljerte over bekymrede skoleledere før sommeren. Normal drift betyr jo hverdag, mente han. Den gangen var det en normal drift der Vegard Iversen, direktør for utdanning i fylket, og kunnskapsminister Guri Melby viste forståelse for at store deler av undervisningen ville fortsette å foregå digitalt. Nå skal skolene åpnes helt.

– Det vil bli unntaksvis at man ikke har en normal skolehverdag. Det vil kanskje være for de eldste elevene på videregående, hvor enkelte kanskje vil ha noe hjemmeskole, sa Melby til TV 2 forrige mandag.



Dette betyr altså enda mer normal drift enn da Nykvist svingte pennen, bare i en situasjon der smitte sprer seg, ungdom fester og SFO og barnehager stenges på nytt.

LES OGSÅ: Hvor vanskelig er det å planlegge for normal drift?

Gult nivå. I den seneste utgaven av smittevernveilederen, sist endret 26. juni, beskrives hvordan ulike tiltak kan iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Nå er det gult nivå som gjelder.



I barneskolen betyr gult nivå blant annet at elevene bør vaske eller desinfisere hendene ved bytte av klasserom; at kohortene bør ha ulike lekeområder ute; at kohortene bør opprettholdes også på SFO, at kohorter som ikke samarbeider kan oppholde seg i samme rom, såfremt det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid, og at større samlinger bør unngås.



I ungdomsskolen betyr gult nivå blant annet at elevene bør vaske eller desinfisere hendene ved bytte av klasserom; at elevene bør grupperes i klasserommet utfra kohorttilhørighet eller ha faste plasser når klassene blandes i språkfag og valgfag, og at elevene oppfordres til å holde avstand i friminutt.



I den videregående skolen betyr gult nivå blant annet at hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen, og at de oppfordres til å holde minst én meter avstand i friminutt og pauser. Blanding av klasser i programfag er altså helt uproblematisk.

LES OGSÅ: Ordføreren avslører sin manglende kontakt med virkeligheten

Nasjonalt smitteparty. Skoleverket er straks klart for skolestart. Denne uka terpes smittevernveilederen, opplegg planlegges og fagfornyelsen finleses. Ansatte i skolen er ikke redde for en utfordring. Før sommeren tok de oppgaven så på alvor at Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, mente skolen var for firkantet. En kompliment i en krisesituasjon, egentlig.

Men hva skjer når smitten begynner å spre seg i skolebyggene? Hvem må stå til ansvar? Skoleeier, helsemyndigheter eller den enkelte rektor? Trondheim kommune står midt i harde nedskjæringer, så hvem stepper inn når ansatte må holde seg hjemme? Hvem tar regningen når vikarer må settes inn? Kunnskapsministeren sier at staten tar den, men er det virkelig så enkelt i en sektor som står midt i nedskjæringer?

Hvordan tenker man at opp mot tusen elever på skal kunne forflytte seg i gangene på fem minutter med én meter avstand? Vil staten kommunisere bedre med fylkene og kommunene enn før sommeren, da store endringer kom som store overraskelser? Hva vet man egentlig om eldre skoleelever og smitte når reglene på vgs. er mindre rigide? Hva er unntakene i den videregående skolen som Melby snakker om?

Vi får håpe kunnskapsminister Guri Melby kommer med svar i løpet av uka. Skolen er i hvert fall klar, selv om normal drift skal foregå midt i det som begynner å se ut som et nasjonalt smitteparty.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter