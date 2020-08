Når endring blir straff

Saken oppdateres.

Nå står vi i en situasjon hvor kongeriket har en oppblomstring av lokale smitteutbrudd. Først var Hurtigruten i søkelyset. De ble fort satt i skyggen av noen overfylte hjemmefester i Oslos beste vestkant. Myndighetene må handle, resultatet kom på fredag.

Med Høie i spissen ble tappekranene innsnevret kl. 24.00. Tidligere i livet jobbet jeg i utelivsbransjen i godt og vel ti år og må med dette si at dette fortjente ikke bransjen. Jeg kjenner en bransje som på mange punkter sikkert kan gjøre ting litt alternativt gjennom årene, men må si den siste tidens endringer de har foretatt imponerer meg.

Selvsagt kan det dukke opp noen som glemmer seg når promillen stiger, men jeg observerer at bransjen selv slår hardt ned på det meste. Skrekken over å bli helt stengt ligger fortsatt i ryggmargen.

I Trondheim har de i samarbeid utarbeidet en smitteveileder som en samlet bransje håndhever. De har brukt mye tid og ressurser noe jeg i helga fikk se i praksis. Må si jeg følte med hundre ganger mer trygg på å sitte å nyte en kald pils med god avstand enn å hele tatt gå inn på en buss hvor trengselen er til å ta og føle på. Hvordan skal man belønne endringsvillighet med å besvare det med straff? Hva skjer med dugnadsånden og tilliten da?

Vi må likevel se på hvor smitten har blomstret opp. Det er på hjemmefester. Fester over antall lovlige deltakere og et smittesporingsarbeid som krever mye ressurser. På utesteder har de kontroll. Der har man mulighet til å bli registrert og få en rask oversikt over hvem som var der skulle uhellet være til stede.

Vi vet alle hva politikerne ville unngå. Flere hjemmefester. En rask gløtt fra helgens politilogg er at resultatet var en oppblomstring av ukontrollerte fester i det private hjem. Samtidig blør serveringsbransjen og jeg har enda ikke møtt en sjel som forstår logikken i det her.

Høie må nå ta en u-sving og minne seg selv på at han også kommer fra bransjen. Han minnes sikkert en tid hvor kanskje ikke alt var på stell, men nå har bransjen endret seg og med den dugnaden de har gjort mener jeg er rett og slett det råttent og besvare med å fjerne plasteret og la de blø mer.

Jeg kunne nok akseptert og tiet, men har alltid lært at når man tar del i en dugnad så gjør man det ikke for å bli straffet. Man gjør det for fellesskapets beste. Da blir det helt feil å be noen endre noe for så forkaste endringen uten at endringen sees på som feil.

Nei, Høie & Co, se å ta en helomvending og få tilbake festlighetene i kontrollerte former enn full frihønsslipp i parker, hybler og på beste vestkant. Kanskje da blir tiltak sett på som troverdig.

