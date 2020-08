Studentenes velferd kan ikke gå foran smittehensyn

Demonstrerte for at sønnen skal få gå i barnehage i Trondheim

En sykkeltur i Trondheim mandag kveld var en deprimerende opplevelse. På under ti minutter kom jeg over utallige brudd på smittevernsreglene fra de nye studentene.

I tette klynger møttes folk for første gang. Grupper på tjuetalls-mennesker gikk i flokk med kun det albuerommet som må til for å ha høy flaskeføring. Mennesker i «FADDER»-skjorter satt skulder til skulder, og utgjorde et sørgelig eksempel for de nye studentene. Det var knapt et munnbind å se. Hvis dette er status før solen har gått ned på den første kvelden i fadderuka, så kan jeg vanskelig se for meg at dette går bra.

De neste ukene vil det avholdes hundrevis av fadderuke-fester i trange studentboliger. Nå som vi igjen har smittespredning i befolkningen er slike fester potensielt livsfarlige, og all verdens formaninger om å holde avstand og litervis av antibac forandrer ikke på det.

Dette er ikke noe forsøk på å henge ut studentene, de er tilsynelatende like flinke som resten av befolkningen. En rolig sommer har gitt de fleste i Norge en mer avslappet holdning til smittevern, inkludert undertegnede. Forskjellen er at studentene skal inn i et opplegg med utallige muligheter til å feile. Ledelsen i de ulike linjeforeningene har fått en nært sagt umulig oppgave med å organisere et opplegg som innfrir forventningene til studentene samtidig som det er forsvarlig smittevernmessig.

Det er sørgelig å se at NTNU ikke har vært tydeligere i signalene til linjeforeningene. NTNU kunne gitt linjeforeningene både pliktfølelse og ryggdekning for å kutte ned på festingen. I NTNUs skriv om tema heter det derimot at «Alkohol kan redusere konsekvenstenkning og utgjør en risiko for at smittevernrutiner ikke overholdes.

Det oppfordres derfor til at det vurderes i hvilken grad alkoholkonsum og fokus på alkohol kan reduseres i aktivitetene som planlegges.» Hvis NTNU ikke kan gjøre bedre enn å komme med en «oppfordring til å vurdere» har man ikke gravd særlig dypt i verktøykassa. Man kan innvende at opplegget ikke organiseres av NTNU, men all den tid fadderuka er så tett integrert i studiestart er det uforståelig at de ikke er hardere i klypa.

Fadderopplegget og de generelle smittevernsreglene for studenter og ansatte ved NTNU virker til å være tilpasset den situasjonen man var i for en måned siden. Da var det svært lite ny smitte over hele landet, og og en litt mer avslappet holdning kunne til en viss grad forsvares. Som følge av at regjeringen åpnet opp for utenlandsreiser, står vi nå overfor en potensiell ny bølge med smitte i Trondheim og i resten av landet.

Over helgen ble det dokumentert åtte nye tilfeller i byen, hvorav to med ukjent smittekilde. Dermed har vi en viss grad av usporbar lokal smitte allerede, som kommer i tillegg til eventuell tilreisende smitte folk drar med seg fra andre steder.

Vesentlige endringer i fadderopplegget på kort varsel vil utvilsomt være uheldig for studentene. Likevel kan man ikke prioritere studentenes velferd over alle andre hensyn. Slik situasjonen er nå må det regnes som sannsynlig at folk i Trondheim kommer til dø hvis det ikke strammes inn. Da må NTNU tåle å gjøre seg upopulære.

