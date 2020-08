«Sykkelfelle» på Bakklandet

Innredet stuen for et par tusenlapper

Saken oppdateres.

At det kun ble skrubbsår og forslåtte ribbein etter å ha blitt tatt «kråkehjul» på av en heve/senke-stolpe på Nedre Bakklandet på en sykkelrundtur på onsdag den 5. auguset, er et «stort under». Hjelmen tok av og hindret sannsynlig hodeskade, og vi fikk testet beintettheten til den 68-årige kvinnen som falt.

Når sykkelen får nytt tannhjul (bestillingsvare hos Shimano), er den også klar for nye utflukter. Men de nedsenkede pålene på Bakklandet vil hun nok svinge lang utenom. Ikke vet vi om dette er noe som inntreffes tilfeldig og over tid, og kanskje kan det være noe også andre syklister bør gjøres oppmerksom på? Det som skjedde var altså at disse stolpene gikk bare delvis opp et lite stykke før de gikk ned igjen, og dette gjentok seg kontinuerlig over lang tid før de gikk helt opp til slutt.

Er det kanskje nødvendig for aktuelle myndigheter å se nærmere på dette? Heldigvis gikk det godt i dette tilfelle, og 68-åringen klager lite etter litt tiltagende smerter i ribbeina to dager seinere.