Må de få lov da?

Skadesmell for Ciljan: Ute i flere uker

Innredet stuen for et par tusenlapper

Realitykjendiser dømt til fengsel for å ha filmet og delt sexvideo

Derfor mente helsetoppene det var nødvendig for Norge å ha åpne grenser i sommer

Barne- og ungdomsfotballen er i gang for fullt. Dette er rådene og reglene for smittevern

På få uker er situasjonen snudd på hodet for hotellene

Barne- og ungdomsfotballen er i gang for fullt. Dette er rådene og reglene for smittevern

På få uker er situasjonen snudd på hodet for hotellene

Saken oppdateres.

Gigant-varehuset og netthandel-giganten Amazon vil etablere seg i Norden. De fleste som vet hvordan slikt påvirker det lokale næringsliv, forstår at dette betyr kroken på døren for svært mange små og mellomstore bedrifter som sliter fra før – og spesielt etter pandemi-utbruddet. Og vi må regne med at Norge slipper ikke unna Amazons altoppslukende etableringslyst.

Les også: Angsten for Amazon

Det er betimelig å stille spørsmålet: Må de få lov til dette da? Mange vil si det er sunt med konkurranse. Ja, som regel er det det. Men med etableringen av dette gigant-konsernet i nærheten av flere av våre største byer, blir det ingen konkurranse, men en kamp for livet, hvor butikk-døden er nærmest garantert. Jeg vil tro at våre norske, store kjeder, næringslivet generelt og våre politikere vil vinne stort på å forby Amazon etablering i Norge. Har man juridisk sett lov til det, vil det være meget naivt å la være.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter