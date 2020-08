Bygging av fiberkabler som Celtic Norse er både smart og nødvendig

Trukket for parkering i to døgn etter et kort opphold i p-hus i Trondheim

I et innlegg i Adresseavisen 4. august vier Arne Byrkjeflot oppmerksomhet til vårt prosjekt Celtic Norse. En del av påstandene som Byrkjeflot fremmer lar jeg passere, men det skapes et skremmebilde av datasentre og fiberkabler som jeg ønsker å kommentere.

Norsk næringsliv, offentlig sektor og husholdningene digitaliseres i raskt tempo. Samfunnet vårt holder på å bli heldigitalt og data flyter over landegrenser. Dette betyr også muligheter for verdiskaping og arbeidsplasser i Norge og Trøndelag. Det er videre allmenn enighet om at Norge bør ha bedre og flere fiberforbindelser til utlandet. Det er derfor tatt en rekke initiativer for å se på mulighetene for en ny fiberforbindelse vestover fra Norge. Et av disse initiativene står vi bak.

Hvert minutt på dagen sees det 4,7 millioner YouTube videoer, det gjøres 4,1 millioner søk på Google og 1,3 millioner logger på Facebook. Dette skjer hvert eneste minutt gjennom hele døgnet, og har blitt en integrert del av våre liv. Vi snakker om at data og programvare ligger i skyen, men de må faktisk lagres i vår fysiske verden, nemlig i datasentre. Det nærmeste globale datasentrene vi i Norge benytter daglig, befinner seg i Irland, Danmark, Sverige, men liten grad i Norge. Det foreligger både ønsker og etter hvert konkrete pålegg om at enkelte data og tjenester skal leveres lokalt i Norge.

Datasentrene rundt omkring i verden bindes sammen av fiberkabler på havets bunn, slik som den foreslått kabelen Celtic Norse mellom Trøndelag og Irland skal gjøre. Kabelen i seg selv eksporter eller importerer ikke strøm, det er kun data som transporteres inn og ut.

Norge er sammen med resten av Skandinavia et attraktivt sted etablere datasentre. Dette skyldes ikke rimelig kraft, men et stabilt kjølig klima. På verdensbasis går i snitt 40 prosent av strømforbruket i datasentre til kjøling, i vårt kalde klima er det mulig å få denne andelen ned under 5 prosent.

Både fiberforbindelser mellom land og datasentre er helt nødvendig får å opprettholde tjenesteproduksjon og økonomi i et moderne samfunn. Uten tilgjengelige datasentre ville all programvaren som gjorde kunne jobbe hjemmefra under Coronakrisen ikke vært mulig. Det kan være grunn til å spekulere hvor mye samfunnets totale økonomi og gjennomføringsevne hadde blitt rammet, dersom viruset hadde slått til i 2010, i stedet for 2020.

