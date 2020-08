Studentfaddere og koronabevissthet

Over 1000 i kø for å teste seg: Slik prioriterer de

Per Sandberg: Disse to er nok dessverre tapt for politikken, nå som de trengs mest

En forutsetning for et klimaskifte folk slutter opp om, er at ulikhetene i samfunnet blir mindre

En forutsetning for et klimaskifte folk slutter opp om, er at ulikhetene i samfunnet blir mindre

Saken oppdateres.

Søndag ettermiddag spaserte vi rundt fjordpromenaden og stakk innom Kafé Skuret på vei hjem. Der var det tydeligvis avslutningsmarkering etter kursing av faddere for årets nye kull av NTNU-studenter.

De vordende fadderne oppførte seg greit så lenge de satt ved bordene. Her var også betjeningen eksemplariske og sørget for at smitteregler ble etterfulgt.

LES OGSÅ: Studentenes velferd kan ikke gå foran smittehensyn

I toalettkøen og ute av servitørenes overoppsyn virket det imidlertid som om all smittevernkunnskap forduftet og gjestene hang oppå hverandre. På toppen av det hele forsvant tre jenter inn på dametoalettet og tre andre jenter inn på herretoalettet – hvert rom på maks to kvadratmeter – og ble der i flere minutter.

Tror årets faddere at koronasmitte ikke gjelder på toaletter eller at den forsvinner ved inntak av alkohol? Får håpe at dette ikke setter standarden for deres opplæring av årets ferske NTNU-studenter. De har faktisk tatt på seg et betydelig ansvar her og et eventuelt utbrudd blant studentene som følge av fadderuka kan bli svært vanskelig å spore.

LES SAKEN: Koronasmitte i fadderutvalg på NTNU. Avlyser arrangementer