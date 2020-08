U.S. Marine Corps forlater ikke Norge

Over 1000 i kø for å teste seg: Slik prioriterer de

I uken som starter 17. august vil dere kunne se tonnevis av utstyr, deriblant stridsvogner, bli tatt ut av forhåndslagre i Trøndelag. Dette er del av en langsiktig, omfattende og global strategisk plan for å gjøre Marinekorpset mer effektivt i stand til å konfrontere det 21. århundrets utfordringer. Resultatet av dette arbeidet er en modernisering og oppdatering av forhåndslagret utstyr i Norge, som innebærer at vi kvitter oss med noen kapasiteter og styrker andre viktige kapasiteter for å sikre at vi er beredte og relevante.

USA og U.S. Marine Corps vil fortsatt være fullstendig forpliktet til det sikkerhetspolitiske forholdet med vår betrodde alliansepartner Norge. Vår allianse, støpt gjennom årtier med felles øvelser, bilaterale utvekslinger, delte investeringer, og samordnet planlegging, gjør våre nasjoner sterkere og bedre rustet til å konfrontere fremtidens sikkerhetsutfordringer. Våre to nasjoner er i dag opptatt av å fremme politikk og delta i aktiviteter som ivaretar Norges sikkerhet og bevarer nordområdene som en region preget av fredelig samarbeid, hvor nasjoner opptrer på en ansvarlig, åpen, og gjennomsiktig måte.

Store antall marinesoldater vil fortsatt sendes til Norge for å delta i episodiske øvelser. De skal trene for å seire i operasjonelle omgivelser som karakteriseres av nye trusler. Ved å forberede oss slik med våre norske kolleger, gjennom realistiske øvelser som tar hensyn til den seneste utviklingen og teknologiske fremskritt, sikrer vi at vi er rustet til å konfrontere disse truslene sammen.

Kommandanter som har deltatt på øvelser i Norge, sier uten unntak at deres enheter er blitt bedre stridsdyktige på grunn av det tøffe klimaet i Norge og på grunn av ferdighetene og profesjonaliteten til de norske styrkene.

Dette tette samarbeidet og øvelsene i Norge vil fortsette i beste velgående. Vi forventer at nærmere 400 marinesoldater vil delta på øvelser i Norge i 2020 og om lag tusen tidlig i 2021.

Mens Marinekorpset transformeres for å møte det 21. århundrets operasjonelle utfordringer, står våre forpliktelser til Norge og NATO-alliansen fjellstøtt. Vårt sterke sikkerhetssamarbeid vil ikke bare bevares, men også modnes etter hvert som vi konfronterer felles utfordringer sammen.

