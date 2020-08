Ciljan Skjeldbred er ikke Ole Selnæs

Her blir Ranheim-kapteinen hat trick-helt – ny målfest i fjæra

Per Ciljan Skjelbred er ingen playmaker som Ole Selnæs, som med stoisk ro strør om seg med perfekte langpasninger gjennom flere ledd. Selnes rollen er ikke hans. Per må få tilbake sin gamle rolle som indreløper som driver opp spillet framover. Og som tar nødvendige defensive oppgaver.

Mye pent er sagt om Skjelbreds innsats i Hertha Berlin, men de siste kampene jeg har sett på tv, har forundret meg. Det virket nesten som han ikke ville ha ball, men kun var pasningsvegg. Han deltok heller ikke i Herthas avsluttende angrep og var voktergutt bakover. Jeg regner med at dette var bevisst og en del av lagets strategi og spillemønster. I Rosenborg må han bli mye mer sentral, mye mer offensiv. Det er når han har mye ball han kan bli som da han dro. I motsetning til mange andre hjemvendte utenlandsproffer virker han, med unntak av den kjedelige lårstrekken, å være i fysisk meget god form. Løpsstyrken er formidabel. Sammen med Zachariassen vil Rosenborg få to indreløpere som blir vanskelig å holde følge med.

Jeg trenger selvsagt ikke å fortelle Åge Hareide noe som helst, han har sett det samme som meg og vil derfor gi Per den rollen han kan så godt. Rosenborgs problem er at heller ingen andre i dagens spillerstall behersker playmaker rollen. Konradsen og Aasen har alt for stor prosent balltap. Unge Tagseth kan med tiden bli en mulig playmaker. Jeg terger sikkert på meg Bodø-folk, men er ikke Patrick Berg – oppvokst på Angelltrøa, den nye Ole Selnæs. Faktisk bedre.

Det som gledet meg mest siste omgang mot Sarpsborg, var at jeg så tendenser hos de unge som bekrefter at de behersker hurtig direkte pasningsspill bedre enn de gamle gutta. Fantastiske Bodø/Glimt har vist hvordan det skal gjøres. Rosenborg og Hareides mål må være å bli like god – og etter hvert bedre.

