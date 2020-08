Det bor jo folk på Øvre Bakklandet

Her er «The Crowns» nye prins Philip – Jonathan Pryce fra «Game of Thrones»

Vi bor noen mennesker her som har bruk for å sette bilen vår et sted

En forutsetning for et klimaskifte folk slutter opp om, er at ulikhetene i samfunnet blir mindre

Saken oppdateres.

Trondheim Kommune har igangsatt omfattende byggearbeider i krysset mellom Øvre Bakklandet og LIllegårdsbakken. Sykkelfelter skal anlegges oppover Lillegårdsbakken, som skal bli énvegskjørt, og parkeringsplassen skal asfalteres og merkes opp.

Arbeidene i Lillegårdsbakken fremstår som nokså unødvendige. Vi har ikke registrert at det er noen problemer med sykkeltrafikken som ikke vanlig trafikkskikk tar seg av. Og et antall parkeringsplasser forsvinner i prosessen. Oppgraderingen av parkeringsplassen vil også redusere antall parkeringsplasser. Hvor mye avhenger av hvor mye ny beplantning kommunen vil sette inn.

LES OGSÅ: Her blir det enveiskjøring

Parkeringssituasjonen på Øvre Bakklandet er allerede svært vanskelig og blir ikke bedre av dette. Ikke bare er det for lite for de som bor der, det skaper også problemer når man skal ha håndverkere på besøk, som ikke finner noe sted å parkere. Betalingsplasser ved Brubakken er jo også fjernet til ære for Otto Nielsen.

LES OGSÅ: Vil fjerne p-plasser for å bygge park på Trondheims mest populære byrom

Området har mange gamle hus som krever stadig reparasjon og vedlikehold. At området ryddes opp og blir mer tiltalende å se på er fint. Men vi minner i all beskjedenhet om at vi bor noen mennesker her som har bruk for å sette bilen vår et sted skal det gå an å bo her. Det er ikke for sent å revurdere en del av planene for å bøte på dette.

Alt dette bærer preg av at området er i ferd med å bli forvandlet til et folkemuseum for turister og et utstillingsvindu for miljøidealister i kommunens ledelse.

Kommentar: Bilene må bort fra byens fineste plass