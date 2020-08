Ikke ødelegg badeperlen Grilstad Marina!

Vi bor noen mennesker her som har bruk for å sette bilen vår et sted

Saken oppdateres.

Trondheim er dessverre en av landets dårligste kystkommuner når det gjelder tilrettelagte sjøbadeplasser. Idylliske områder med lett tilgang til sjøen, uten at besøkende må forsere grus, skarpe steiner eller tang og tare er i høyeste grad mangelvare.

Det er slett ingen tilfeldighet at Grilstad Marina har blitt et yndet område på fine sommerdager, aller mest blant ungdom, men også for familier og voksne. Fellesområdet er nettopp det som har manglet i Trondheim!

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Trondheim trenger et urbant havnebad

Beboerne like ved kanalen på Grilstad Marina hevder at de ønsker tiltak utført av utbygger av Grilstad Marina, slik som gjerde og advarselsskilt for å bedre sikkerheten i området. For undertegnede fremstår dette som en dårlig fordekt unnskyldning for å i enda større grad enn i dag kreve private fordeler på bekostning av fellesskapet.

Fra en baders ståsted er det hovedsakelig båteierne som ikke holder tilstrekkelig lav hastighet, og som er uoppmerksomme på baderne, som skaper de farlige situasjonene i kanalen.

LES OGSÅ: Vil ta grep for å løse problemene på Grilstad Marina

Når privatinnleide vektere stormer til for å kjefte på en enslig bader som har berørt en tom privat flytebrygge, ved vending på sin korte svømmetur, så fremstår vekternes oppdragsgivere, beboerne, som overdrevent opptatt av å verne seg og sine verdier.

Enhver badeaktivitet innebærer risiko, men området i dag fremstår som godt gjennomtenkt med gode leidere, livbøyer og romslige arealer. Det skal være en selvfølge i alle bolignære områder at hensyn tas og at privatlivets fred ivaretas, med ro etter klokka 23. Dette er de besøkendes ansvar.

LES OGSÅ: Ungdommer strømmer til badeplass: - Her har man glemt korona fullstendig

La oss glede oss over at vi har fått et fantastisk felles uterom om sommeren. Trondheim kommune og teknisk sjef Tomas Eidsmo oppfordres herved til å sørge for det som både er best og billigst for det store flertallet: La Grilstad Marina-området få bestå slik det er!