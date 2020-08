Eldre uten app og SMS blir betraktet som kjeltringer på bussen?

Å si at «Petter er Petter» ødelegger for Petter Northug

Saken oppdateres.

Nå skal problemet opp i fylkestinget.

En eldre person skulle ta buss fra en bydel til sentrum med busskortet sitt. Det var ikke mulig å betale med busskortet ettersom det ikke var noen automat på holdeplassen.

Fra bussjåføren skal man ha blitt fortalt at det heller ikke var mulig å betale på bussen, og at man måtte betale gebyr om det ble kontroll. Bussjåføren har også fortalt at man måtte bestille billett via SMS eller laste ned appen.

Jeg har fått svært mange tilsvarende henvendelser fra folk i hele byen og problemet er meget stort.

Nå må AtB snart lære seg at ikke alle kan bruke den digitale verdenen. AtB sitt system er langt fra eldrevennlig/ kundevennlig og nå må AtB skjerpe seg.

Så lenge automatene ikke eksisterer på holdeplassen eller kan brukes på bussen så må AtB skjønne at mange ikke har mulighet til å bruke kollektivt. Det handler om å vise fornuft, noe det har vært lite med i det siste.

Pensjonistpartiet vil følge opp saken i fylkestinget.e Ot

