Ikke et forbilde

Over 10 000 koronasmittet i Norge

Det bør være mulig å legge til rette for bedre sameksistens mellom gående og syklende på Bakklandet

Til deg som er nervøs for første skoledag

- Ganske forferdelig å tenke på at noen andre leser min

Hun fikk kun toppkarakterer. Her er hennes tips til årets studenter

Holdt nullen for første gang i sesongen - RBK-forsvareren kåret til kampens spiller

To utelivsansatte smittet: Tolv ansatte i karantene

Skolestart: Det er vårt felles ansvar at alle barn blir sett

Men han har aldri vært et forbilde

Beløpet for fratatt dyrkamark bør økes

Nordmann pågrepet av PST for å ha overlevert informasjon til fremmed stat

VG: Northug siktet for ruspåvirket kjøring

Du har nettopp blitt ufrivillig vitne til et overgrep

Beløpet for fratatt dyrkamark bør økes

Norsk statsborger pågrepet av PST for å ha overlevert informasjon til fremmed stat

VG: Northug siktet for ruspåvirket kjøring

Northug siktet for tre lovbrudd – avhøres i nærmeste framtid

Saken oppdateres.

Følgende betraktninger er signert en over gjennomsnittet idrettsinteressert nordmann.

Så lenge jeg kan huske, har jeg fulgt fotball, langrenn og friidrett ispedd noe håndball og diverse OL-øvelser foran tv-skjermen, og har selv spilt fotball og jobbet som fotballtrener i mange år.

BAKGRUNN: Northug: - Politiet fant kokain hjemme hos meg

Når jeg setter meg ned for å se idrett, gjør jeg det fordi jeg heier på et lag eller en utøver, eller for å se noe jeg aldri har sett før. Noe ekstremt, noe nytt, noe overraskende. Aller helst sjokkerende. Rekorder. Brutal fysikk, mental råskap og estetisk teknikk. Det er idrett på sitt beste. Og ingen idrettsutøver har levert på det området som Petter Northug.

Kvartfinalen i Drammen-sprinten i 2017 for eksempel. Første gangen han valgte å stake gjennom Stockholm-sprinten. Eller som kommentator under herrestafetten i Seefeld i fjor, hvor Northugs innlevelse og konkurranseinstinkt var like underholdende å følge som selve rennet. Petter Northug er min alle tiders favorittutøver, uansett idrett.

Men han har aldri vært et forbilde. Og hvordan noen kan pålegge Northug noensinne å ha vært et forbilde for barn og unge, er for meg helt uforståelig.

Helt siden gjennombruddet har Northug representert verdier jeg selv som trener eller leder ikke ville tatt i med tjukke arbeidshansker en gang. Sitat som «Cash is king». Samarbeid med Red Bull. Poker i Las Vegas. Og nå senest råkjøring nummer to. I mulig narkorus.

Mennesker som basert på slike verdier titulerer Northug som forbilde for barn og unge, må nødvendigvis basere barneoppdragelsen sin på tv-serier som «Exit» og «Entourage».

LES KOMMENTAREN: Forferdelig for Northug, trist for oss som ser på

Nils Arne Eggen er for meg et forbilde. Eggens tydelige verdigrunnlag formulert i postulat og prinsipper med høy overføringsverdi utgjør grunnmuren i mitt eget trenervirke. Bærekraft og utvikling.

Eggen har hatt en verdimessig positiv innflytelse på det norske samfunn også utover fotballen. Selv om også han firte på integriteten innimellom. Slik er toppidretten.

LES OGSÅ: TV 2 skal diskutere fremtiden med Northug: – Dette er en alvorlig sak

Petter Northug er tidenes råeste, mest ekstreme og mest underholdende langrennsløper. Forbilledligheten til Northug ligger i egenskapene han hadde som idrettsfenomen. Viljen, selvtilliten, strategien, timingen og vinnerinstinktet. Utenom de som doper seg til fremgang, kan jeg derimot knapt forestille meg et dårligere forbilde for barn og unge utenfor idrettsarenaen enn Petter Northug.

Men fordi Northug har gitt meg mine største opplevelser som idrettsinteressert nordmann, så er jeg blitt glad i ham. Og jeg unner ham alt godt. Til tross for at jeg er usikker på om jeg hadde holdt ut en eneste halvtime i Northugs selskap. Northug skriver at han er redd.

LES OGSÅ: Analysen av Northugs blodprøve kan ta flere uker

Hvis blodprøven viser at det hastet såpass med å ta kokain at han ikke kunne vente til han kom hjem etter å ha stilt opp på et barneskirenn, så tyder det på avhengighet.

Ryktene om livsførselen indikerer dessverre det. Jeg bare håper at avhengigheten skremmer mer enn forestående straff. For ordens skyld, Petter Northug; du skylder ingen noe som helst. Du har i hvert fall gitt meg større og flere idrettsopplevelser enn jeg trodde var mulig. For det er jeg evig takknemlig. Lykke til, og måtte det ende godt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter