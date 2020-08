Ute av syne – ute av sinn

Mye tyder på at sterke virkemidler må til for å endre situasjonen

Breidablikktunet Omsorgssenter i Levanger er omgitt av et nærmere to meter høyt nettinggjerde. Det går en sti til og fra Nesheimskogen langs gjerdet. Her har jeg gått på mine daglige lufteturer med hunden min Mira.

Flere av beboerne som sitter utendørs på en benk på godværsdager, lyser opp når vi passerer. Noen vil slå av en prat med meg, men de aller fleste er mest interessert i Mira - hunden frembringer tydeligvis minner og gode opplevelser. Noen feller nostalgiske, men glade tårer.

Jeg blir både glad og trist når jeg ser ivrige fingre prøver å komme i kontakt med hunden gjennom nettinggjerdet. Og noen ganger stikker Mira snuten inn for å ta inn duften av institusjon og levd liv. Hele konstruksjonen ligner en hundegård, bare at det er hunden som er på utsida.

I fjor sommer kom det opp to store porter i hver ende av stien for å hindre at vanlige folk kommer for tett innpå. Det står på et skilt at dette er «av hensyn til våre pasienter». Dette har jeg vanskelig for å akseptere.

I oppveksten hadde jeg en alders- og sykeheimen som nærmeste nabo. Jeg gikk dit en tur hver dag, for jeg hadde en sprek bestemor som satte pris på å få besøk. Jeg ble kjent med mange av beboerne. Mange var utslitte men åndsfriske, noen var senile men velfungerende på sitt vis, andre satt ved dødens forport og ventet på det siste åndedrag.

Hver lørdag fikk jeg eta graut sammen med beboerne – det var stas! Jeg sugde til meg inntrykk gjennom fortellinger om gamle dager, og jeg fikk oppleve både ensomhet og omsorg på nært hold. Det var en god følelse for en liten gutt å se at mange satte så stor pris på å bli snakka med eller bare bli lyttet til. Jeg har ofte tenkt at disse erfaringene i unge år gjorde meg til et bedre menneske.

Jeg nekter å tro at høye gjerder og låste dører er god eldreomsorg. Jeg nekter å tro at gamle og syke har det best kun omgitt av de profesjonelle og uniformerte i lyseblått. Jeg nekter å tro at det er bra at folk flest skjermes fra institusjoner som oppbevarer folk i livets siste fase. Det er ikke bra for dem, det er ikke bra for oss. Alderdom og sykdom skal ikke gjemmes bort – det er en del av livet.

