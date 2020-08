Simple avistyver på biblioteket

Dette er Eggens dom over at Hareide blir RBK-trener

FN-domstol: Ikke bevis for at Hizbollah-ledelsen eller Syria var involvert i Hariri-attentatet

Saken oppdateres.

Vi er heldige som bor i en kommune som satser på å gi innbyggerne sine et meget godt bibliotektilbud. Mange – med meg – mener sågar vi har landets aller beste bibliotek her i Trondheim. Med et bibliotek som også på sine filialer har et meget bredt utvalg som vi får låne fra – helt gratis!

Jeg er ofte innom hovedbiblioteket i Kongens gate hvor de også har en egen avdeling for aviser og tidsskrifter. En god venn og kollega av meg som jobber i Dagbladet, fortalte meg at han pleier stikke innom dette biblioteket når han besøker byen hvor han også studerte. Han har også flere ganger uttalt at dette er landets aller beste bibliotek!

LES OGSÅ: Årets bibliotek er Trøndelag fylkesbibliotek

Det er bare så ufattelig trist at enkelte av brukerne av biblioteket ser sitt snitt til å stjele aviser. Forstå det den som kan. Jeg fatter det i alle fall ikke at man lar seg friste til å stjele aviser fra biblioteket – fra fellesskapet. Noe så simpelt!

Dette har medført at personalet har vært nødt for å fjerne enkelte av de mest populære avisene fra hyllene. Nå må vi bort til skranken for å låne disse. Noe som fører til unødvendig heft og merarbeid for det hyggelige personalet.

Jeg har flere ganger sett en av de faste «kundene» putte aviser oppi ryggsekken som han alltid har med seg. Han er et kjent fjes i bybildet og har garantert mer enn nok til salt i grøten. Og til smør på brødskiva. Med ekte meierismør, også!

LES OGSÅ: Ytringsfrihet, demokrati og bibliotekene våre

Forleden kom vi i prat. Da sa jeg at jeg ikke forsto hvordan folk kunne være så smålig at de fikk seg til å stjele aviser fra det flotte biblioteket vårt.

- Det skjønner ikke jeg, heller, svarte han.

Likevel har han fortsatt med uvanen og stjele aviser.

Jeg håper han også leser dette, og oppfordrer ham til å slutte med å putte aviser oppi den røde ryggsekken før han sykler hjem igjen. Da unngår betjeningen å måtte beklage at avisen er borte når publikum kommer og spør etter avisene som mangler. Og det blir også så mye hyggeligere og bedre å være til her hjemme i Norges koseligste by!

LES BYDELSKOMMENTAREN FRA LADE: Fra idyll ved fjorden til endeløs bilkø