Smittevern?

Et stort steg for Giske, men et tilbakeskritt for partiet

FN-domstol: Ikke bevis for at Hizbollah-ledelsen eller Syria var involvert i Hariri-attentatet

Saken oppdateres.

Jeg har nettopp vært i Oslo. Buss til Trondheim sentralstasjon, tog til Oslo, metro i Oslo, flytog, fly og Værnesekspressen hjem.

AtB sørger for at jeg sitter trygt på bussen med god avstand. SJ Norge selger bare vindusplasser og man klarer fint å holde en meters avstand. T-banen i Oslo sørger for god plass til hver enkelt og det gjør også flytoget. Flyturen hjem ga god plass og her er det jo i tillegg påbudt med munnbind.

LES OGSÅ: Lege reagerer på få avganger og fulle flybusser. Nå sykler han mellom Værnes og Trondheim

Men så kommer det store men: Værnesekspressen. Kaos for å komme på bussen og de utnytter hvert eneste ledige sete. Avstanden til hver enkelt var ca 10 cm. De fleste hadde tatt av seg sine masker for det er ganske klamt og varmt, og hadde nok trodd at bussen inn bare burde vært halvfull.

Dette må da være ulovlig? For å få lov til å drive bussruter så er det vel et minimum at de følger smittevernreglene? Aldri mer flybuss på meg. Heretter blir det tog.

LES OGSÅ: - Det sto «beklager fullt», og bussen kjørte rett forbi

LES OGSÅ: Flybussen tapte kampen om Værnes-anbud

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter