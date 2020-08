Værnesekspressen svarer: Vi følger smittevernreglene

Saken oppdateres.

Dette er et svar på leserinnlegget til Kirsti Hamre Nilsen i Adresseavisen 19. august.

FHI endret tidligere i sommer sin veiledning for kollektivtrafikken, dette inkluderer også ekspressbusser og flybusser. Endringene fra FHI kom etter gunstig smitteutvikling i Norge og medførte at kapasitetsutnyttelsen ble bedret. Denne veilederen er differensiert med hensyn til varighet på reisen. Reisetid fra Værnes til endepunktet Nidarvoll skole tar vel én time; reisetiden mellom Værnes og Trondheim sentrum er ca. 30 min. Dette er å betrakte som kortere reiser.

Når det gjelder flybuss mellom Trondheim og Værnes gjelder da følgende: Setene nærmest fører er ikke tilgjengelig for de reisende, samt at kun midtre dør benyttes for av og påstigning. Fremre dør er stengt for reisende. De reisende skal ikke sitte med ansiktet mot hverandre. En kan sitte skulder mot skulder. Våre busser har ikke seter som vender mot hverandre. Værnesekspressen benytter ikke ståplasskapasiteten; kun sittende passasjerer. Fire seter bak fører er avsperret.

Veilederen viser til: Kontaktreduserende tiltak, blant annet å legge til rette for at passasjerer sitter eller står spredt og unngår kontakt ansikt mot ansikt. Tilstrebe en meter mellom passasjerer og ikke bruk hele kapasiteten i transportmiddelet for å sikre avstand. En meter er anbefalt, men denne anbefalingen kan fravikes på kortere reiser.

I debattinnlegget vises det til andre transportmidler. Ved lengre reisetid gjelder andre regler. Videre kan en ikke benytte seter som vender mot hverandre, slik som en finner på tog. Det utføres selvfølgelig også en utvidet vask og desinfeksjon av bussene.

Av smittevern hensyn tar vi ikke imot kontanter og oppfordrer til at billetter kjøpes på nettet eller ved billettautomatene ved ankomst Værnes.

Vi følger trafikkutviklingen meget nøye og setter fortløpende inn økt kapasitet for at reisene skal gjennomføres innen forsvarlige rammer. Det er hyggelig at Norge våkner til liv og at flere benytter seg av muligheten til å reise. Værnesekspressen er avhengig av friske reisende og friske ansatte, derfor har smittevern vår største oppmerksomhet innen de råd som er gitt. Vi har nå farenivå gult, hvilket innebærer at syke personer skal ikke bruke kollektivtransport. Det foreligger veiledning for god hånd- og hostehygiene.

Avinor og Værnesekspressen samarbeider godt og ser også på muligheten til å legge til rette for mindre trengsel. Vi er imidlertid avhengig av de reisende også respekterer og følger anbefalingene, både ved av og påstigning, samt under selve reisen.

Vi tar smittevern på største alvor!

