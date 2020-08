Dommen over rulleskiløypene i Granåsen: – Et av verdens beste anlegg

Saken oppdateres.

Aldri har jeg fått så mange smil som i dag. Ikke fordi jeg har gjort noe spesielt, eller sagt noe klokt. Det jeg har gjort er rett og slett å si «hei» til alle jeg har møtt. På vei til jobb, på jobb, på butikken og på mosjonsturen i marka.

Ikke mer, vil mange si. Samtidig ligger det utrolig mye i noe så enkelt som et hei. Har du tenkt over det før? Hvis dere har møtt barn i barnehagen sier de gjerne hei til deg som går forbi, kanskje de til og med spør: hvem er du? På et tidspunkt sluttet vi å si hei til alle – men det synes jeg vi skal hente tilbake.

Et lite hei er rett og slett den enkleste måten å vise at vi ser hverandre på. Og det å bli sett er grunnleggende for oss alle. Og med alle mener vi absolutt alle. Uavhengig av hvordan du ser ut, hvor du kommer fra, hva du tror på og hvem du blir forelsket i.

Vi vet at det er mange som gledet seg til skolestart, men vi vet også at det er minst like mange som gruet seg. MOT brenner for at alle ungdom skal bli sett. En måte å skape en god skolestart for alle er å skape en inkluderende skolestart. Jeg vil tilbake til dette «heiet».

For noen år siden møtte MOT en jente som fortalte oss at hun følte seg utenfor. Gjennomøktene til MOT snakket de om inkludering og viktigheten av de små tingene. Noen uker senere var MOT tilbake på skolen. Jenta fortalte at hun nå følte seg inkludert, bare fordi to stykker i klassen hadde begynt å si hei til henne om morgenen.

Å si hei er en liten handling som kan kreve MOT, men et hei det kan forandre dagen og kanskje også livet til noen. Ikke undervurder kraften av det.Denne erkjennelsen er bakgrunnen for at vi i MOT Norge har en Hei-kampanje ved skolestart.

En lavterskel kampanje med enkle tiltak. Erna Solberg er med i år. Noen av våre største idretts- og samfunnsprofiler er også med. Men det aller viktigste er at DU deltar.

Blir du med? Alt vi ber om er mot til å si hei.

Sier du hei – sier du mer enn du tror.