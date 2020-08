Jeg elsker norske rednecks og frihet, men jeg hater at de er en reklameplakat for rasisme

Jubler for den første avgangen Hitra-Rotterdam: - Det her vil vise seg å være noe av det beste vi har gjort

Slutt å la uvitende folk eksponere et rasistisk flagg på tv-skjermene våre! Det såkalte sørstatsflagget, «the dixie flag», rebellflagget, representerer de 13 statene som ikke ville godta at slaveriet skulle bli forbudt, og derfor gikk til krig mot resten av USA, og tapte, er i dag alt for mye for stede i den norske offentligheten.

Dette flagget er i dag kjent som kjennetegnet til bevegelser som «hvit overlegenhet» og andre ultra-rasistiske bevegelser i USA. I USA er flagget straffbart å flagge i flere stater. Lenge ble flagget forsøkt brukt som et fellesflagg for sørstatene i USA og dette ble akseptert av hele USA. Flagget hang til og med på offentlige bygninger sør i USA.

Men etterhvert som flagget mer og mer ble brukt i politiske og ikke minst ideologiske sammenhenger som et symbol på «hvit overlegenhet» så er flagget mer eller mindre forsvunnet i den amerikanske hverdagen. Store kjeder som Tescos og Amazon har sluttet å selge flagget og alle produkter knyttet til dette, i USA. Det siste «offentlige flagget» ble fjernet nå i år, flagget er nå fullstendig fjernet fra den amerikanske offentligheten.

I Norge blir vi hele tiden eksponert for dette rasismeflagget gjennom tv-serier som Wunderland (TV 2) og Norske Rednecks (TVNorge). Dette er på en merkelig måte blitt et signaturflagg for norske rånere og rednecks, hovedsakelig med base i gamle Østfold. Man kan gjerne gjemme seg bak at for norske rånere så er dette et eget identitetsflagg for deres kultur, men vi ville aldri ha godtatt dersom de hadde brukt det tyske hakekorset likedan med referanse til at dette er vårt eget flagg uavhengig av det originalt betyr.

Media har makt og dersom de kanaler som filmer disse miljøene kunne signalisere til dem at bruken av «rasismeflagget» ikke er akseptabelt og ikke vil bli vist på TV, så vil kanskje rånerene i Østvold våkne og innse at det vanlig USA flagget er et mye bedre symbol for å uttrykke at man representerer den amerikanske drømmen om bil, frihet og fest.

Jeg elsker rånere, wunderland, norske rednecks, og frihet, men jeg hater det faktum at de tv-personlighetene jeg elsker, ikke skjønner at de går rundt med reklameplakater for rasisme. Jeg vet at om ett år eller fem, så er dette helt borte, men jeg ber alle jentene og gutta om å slutte å bruke sørstatsflagget da alle som ser dette, gir dere ufortjent rasismestempel.

